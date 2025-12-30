好萊塢千億收購大戰！Netflix、派拉蒙搶買華納兄弟 美媒示警1地雷：川普恐成攔路虎

在Netflix宣布將以720億美元，收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下的影視製作和串流平台HBO Max業務後，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）也祭出總價1084億美元收購華納兄弟的提案；對此，華納兄弟董事會已拒絕派拉蒙的提案，並稱Netflix的條件較好。不過根據美媒報導指出，美國總統川普恐怕會成為攔路虎。

根據美媒報導，派拉蒙半路殺出，打算收購華納兄弟整家公司，因此出價高於Netflix，欲以每股30美元「全現金收購」，並強調此舉更能保障股東們的權益，前述條件使華納兄弟的業務總價值，估達1084億美元。

值得注意的是，美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），原本透過旗下投資公司Affinity Partners，向派拉蒙提供資金支持；不過，Affinity Partners上週已向媒體證實，退出派拉蒙收購華納兄弟一事。

根據《路透社》報導，這項史上規模最大的電影娛樂收購案，罕見地引起美國總統關注。川普日前表示，原本就擁有3億訂閱戶的Netflix的市占率已相當龐大，「若再加上華納兄弟，很可能會成為問題。」並強調自己將參與審批，並諮詢經濟學家意見。歷史上，企業收購通常由司法部與聯邦監管機構獨立評估，美國總統鮮少直接介入反壟斷審查。

而這也不是川普第一次介入華納的收購案。2017年美國電信公司AT&T宣布以約850億美元收購華納時，當時正值川普首任任期，他曾積極遊說司法部阻止這筆交易，並指責CNN等媒體對他有偏見。但最終法院認定收購沒有違反反壟斷法律，AT&T也順利完成對華納的收購。

