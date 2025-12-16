好萊塢名導夫婦凶案 兒子涉嫌手刃父母 影迷唏噓

圖／達志影像美聯社

好萊塢知名導演羅伯．萊納夫婦，周日晚間陳屍洛杉磯豪宅，兩人身中多刀死亡，32歲的兒子尼克萊納涉有重嫌，已遭逮捕並禁止交保。目擊者指出，萊納父子在悲劇發生前一晚，曾在派對上激烈爭吵。尼克在青少時期染上毒癮，進出勒戒所18次，還曾流落各州成為街友，荒唐行徑讓名導父母心力交瘁。羅伯萊納以電影《當哈利碰上莎莉》、《軍官與魔鬼》和《戰慄遊戲》等片，奠定在好萊塢的地位，名導遭人倫悲劇，也讓全球影迷唏噓。

美國知名導演羅伯．萊納與妻子蜜雪兒．辛格，周日晚間被女兒發現陳屍洛杉磯住家豪宅，夫妻兩人身中多刀死亡，消息震驚好萊塢。警方認為萊納32歲的兒子尼克．萊納涉有重嫌，案發五個小時後，將他逮捕。

洛杉磯警局警長 Jim Mcdonnell：「我們的凶殺案部門負責此案，經過徹夜調查，我們逮捕了嫌疑犯尼克萊納，他被控謀殺罪，裁定保釋金400萬美元。」

初步調查發現，萊納夫婦與兒子在周六晚間，一起參加喜劇演員歐布萊恩所舉辦的派對，目擊者表示，席間萊納父子大聲爭吵，但並不清楚內容，沒想到隔天就發生悲劇。

尼克在青少時期染上毒癮，他曾在訪談中表示，進出過勒戒所18次，期間他曾逃出勒戒所，在緬因州、紐澤西和德州遊蕩成為街友，長期的荒唐行徑也讓名導父母心力交瘁。

名導兒子 尼克 萊納：「我不逃避說出我做過的壞事，因為很多人都做了很不道德的事。」

成年後的尼克，生活狀態稍稍穩定，他與勒戒所友人一起創作劇本，書寫關於自己的故事，來由父親執導，將故事拍成電影《我是查理》。2015年，父子兩人也一起宣傳影片。

好萊塢名導 羅伯 萊納 (2015)：「我們經歷了尼克的經歷，我和他母親與事件的關係，這迫使我看得更清楚，更深刻地了解尼克的困境。」

羅伯．萊納在1980年中期大放異彩，執導的電影幾乎部部都是好萊塢經典，而且題材多元，像是1989年、探討男女能否真的「只當好朋友」的現象級電影《當哈利碰上莎莉》，影迷至今仍津津樂道。

好萊塢名導 羅伯 萊納 (2019)：「現在的約會不同，有交友軟體，有很強的不穩定性，你知道，在性別上也是，所以我想現在有人要拍浪漫愛情喜劇，那些元素都會被加進去；但是談到男人和女人，有些普世共通的事實，所以(電影)可以通過時間的考驗，這是人們還能與影片連結的原因。」

還有刻劃童年友誼的《站在我這邊》， 由湯姆克魯斯主演、講述軍中司法正義的《軍官與魔鬼》以及書迷綁架作者的驚悚片《戰慄遊戲》等，都是叫好又叫座，也奠定了萊納在好萊塢的地位。

Variety雜誌執行總監 Brent Lang ：「他可以在不同題材間轉換，但又能創作出獨特新意，令人難忘的作品。太震驚了，因為羅伯萊納在娛樂界影響力如此之大，堪稱『好萊塢市長』，他是和藹友善的人。」

萊納也熱衷於政治，他是民主黨的支持者，常公開為候選人站台；他也積極推動免費學齡前教育，支持同性婚姻合法化，加州州長紐森就對萊納懷念不已。

加州州長 紐森：「我當時覺得很孤單，在2004年推動同性婚姻，是羅伯先和我接觸，我才認識了他，他說他挺我，那時很多黨內同志都不支持我。」

總統川普與萊納的政治理念相左，在傳出逝世消息後，川普公開給予萊納負面評價。

美國統統 川普：「我不是他的粉絲，他變成精神錯亂的人，得了川普發狂症候群，所以我一點也不喜歡羅伯萊納，任何一點都不喜歡，他對國家有害。」

就連黨內極右派同志都看不下去，認為死者為大，批評川普不宜凡事政治化。涉嫌弒親的尼克，原本裁定400萬美金交保，但後來被撤銷改為禁止交保。名導遭此人倫悲劇，也讓全球影迷噓噓不已。

