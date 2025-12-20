好萊塢名導夫婦慘死次子刀下 美媒：罹患思覺失調症

好萊塢名導雷納夫婦命案的凶嫌是32歲次子尼克雷納。有媒體報導指出，他罹患思覺失調症。路透社



美國好萊塢名導羅勃雷納與妻子週日（12/14）在家中遇害身亡，兩人的次子尼克雷納隨後遭到警方逮捕並被起訴兩起謀殺罪名。美國媒體報導指出，兇手疑似飽受思覺失調之苦，近日因更換藥物而出現極度危險傾向。

美國娛樂媒體TMZ和《滾石》雜誌週五（12/19）報導，犯下弒親血案的尼克雷納（Nick Reiner）罹患思覺失調症，正在洛杉磯一座專門治療精神疾病和毒癮的醫療機構接受治療。

據報導，尼克雷納近日更換藥物而出現「反常且危險」舉動，而他的主治醫師正研究如何控制尼克的失控行為。

曾執導《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally）、《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）、《站在我這邊》（Stand by Me）等多部名片的好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）與攝影師兼製片妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）14日被發現陳屍家中，兩人身上有多處刀傷。

兩人的小女兒是第一個發現父母倒在血泊裡的報案人。她向趕來現場的警方表示，32歲的哥哥尼克應該就是兇手。警方隨後在南加州大學附近的一處公園逮捕尼克。檢方隔天以一級謀殺罪名將其起訴。檢察官霍奇曼（Nathan Hochman）表示，正在考慮是否對尼克求處死刑。

根據9年前的一篇媒體專訪，尼克自述他從15歲起便染有毒癮，多次進出勒戒中心，還一度流浪街頭。羅勃尼克則將兒子的經歷拍攝成電影《查理的人生》（Being Charlie），描述青少年染毒和父子關係的心路歷程。

