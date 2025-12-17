好萊塢名導夫婦慘遭親生兒砍殺！32歲兒面臨死刑

美國加州洛杉磯縣地方檢察官霍克曼16日召開記者會，正式對尼克萊納提出兩項一級謀殺罪指控，並加重認定涉及「多重謀殺」的特殊情節。檢方指出，尼克於案發當日凌晨使用刀子刺殺父母致死後逃離現場，隨後在南加州大學附近被拘捕。

78歲的羅伯萊納與70歲的妻子蜜雪兒辛格，14日晚間被女兒發現陳屍於加州布倫塢的豪宅內。洛杉磯警局警長麥克唐納表示，凶殺科徹夜偵辦此案，最終鎖定並逮捕嫌犯尼克萊納。尼克目前被禁止交保，待獄方確認其身體狀況良好後，將被帶到法庭正式接受指控。

廣告 廣告

根據目擊者指出，案發前一晚萊納父子曾在喜劇演員歐布萊恩舉辦的派對上發生激烈爭執。尼克從青少年時期開始吸毒，至少18次進出勒戒中心，期間曾逃出勒戒所，在緬因州、紐澤西和德州流浪成為街友。

霍克曼表示，若罪名成立，尼克可能被判處終身監禁不得假釋或死刑。儘管加州州長對死刑執行下達暫停令，檢方仍在考慮是否在此案中要求判處死刑。關於是否有精神疾病因素涉入本案，霍克曼指出現在斷言還為時過早，相關問題將在法庭上檢視。

羅伯萊納是好萊塢極具影響力的導演，執導作品包括《當哈利碰上莎莉》、《戰慄遊戲》、《軍官與魔鬼》、《站在我這邊》等經典電影。妻子蜜雪兒則身兼演員、攝影師與製片人，創立攝影與製作公司「雷納之光」。

萊納曾與兒子尼克共同撰寫《我是查理》劇本，改編自尼克本人經歷，探討父子情感和青少年毒癮議題。演藝圈和各界人士紛紛表達哀悼，民眾在好萊塢星光大道的萊納手印旁獻花致意。

更多品觀點報導

三萬元債務釀殺機！高雄男持刀狂刺檳榔攤老闆娘致死

錢人豪批《周處除三害》抄襲！李烈「拍桌喝斥」怒提自訴

