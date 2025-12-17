好萊塢名導夫婦猝逝！32歲兒依「謀殺罪」起訴恐判死刑

羅伯雷納夫婦離世身有刀傷，兒子尼克雷納遭謀殺罪起訴。（圖: shutterstock／達志）

78歲好萊塢導演羅伯雷納（Rob Reiner）日前被發現與妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer）陳屍家中，且身上有疑似刀傷的傷口，令各界相當惋惜。而美國洛杉磯警方目前已找到羅伯的兒子尼克雷納（Nick Reiner），並以涉嫌「謀殺罪」將其起訴，最嚴重恐遭判處死刑。

綜合外媒報導，洛杉磯檢察官內森霍克曼（Nathan Hochman）16日表示，羅伯雷納的32歲兒子尼克雷納將面臨2項「一級謀殺罪」指控，懷疑他是事先預謀、有殺人意圖的行為，若控訴最終成立，最高刑罰恐為終身監禁不得假釋或死刑。

羅伯雷納與兒子尼克雷納。（圖: shutterstock／達志）

另外，檢察官也指出，此案件屬於「特殊情況」，尼克雷納還將面臨一項「特別指控」，是因為涉嫌使用刀具行兇，刀具在當地被視為「危險且致命的武器」。至於尼克的最新狀況，目前已遭到羈押並不得保釋，下一次露面預計為起訴成立後的出庭，但詳細時間點尚未公布，有待相關單位進行評估。

羅伯雷納與妻子14日被證實離世，分別享壽78歲和68歲，事件曝光後，警方也迅速在南加州大學附近找到尼克雷納，且尼克並未拒捕，隨即被帶往警局訊問。據了解，尼克先前還與父母住在一起，同時有知情人士透露，尼克在事發前一天晚上的聖誕派對中，曾與父母發生爭執，被推測是此次憾事的原因之一。

★未經判決確定，應推定為無罪。

