好萊塢名導夫婦身中多刀亡 《當哈利遇上莎莉》男主角悲痛抵現場

1989上映的浪漫喜劇《當哈利遇上莎莉》曾風靡全球。該片導演為羅勃雷納(中)，男主角為比利克里斯托(左)，女主角是梅格萊恩(右)。翻攝Thread



美國好萊塢導演兼影星羅勃雷納與妻子週日（12/14）在家中遇害身亡。據媒體報導，兩人被發現時已身中多刀氣絕。羅勃雷納好友、《當哈利遇上莎莉》男主角比利克里斯托在當天晚間趕到現場，對好友死於非命看似相當悲痛。

洛杉磯警方證實，位於布倫特伍德社區（Brentwood）的一棟豪宅於當地時間週日下午3時多發生兩起命案。該棟豪宅為羅勃雷納（Rob Reiner）所有，而一名家族發言人證實，死者就是羅勃雷納和妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）。

廣告 廣告

一名資深執法人員向美國廣播公司（ABC）透露，羅勃雷納夫婦是遭人持刀刺死。警方已將此案列為謀殺案進行調查。

一名鄰居向媒體表示，著名喜劇演員比利克里斯托（Billy Crystal）、賴瑞大衛（Larry David）於當天晚間先後趕赴現場，兩人短暫停留後離開。該名目擊鄰居說，比利克里斯托「看起來快要哭出來了」。

比利克里斯托和女星梅格萊恩（Meg Ryan）主演羅勃雷納於1989年執導上映的愛情喜劇《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally）。

據悉，雷諾一家人在該區擁有兩棟住處，雷諾和妻子住在其中一棟，另一棟則是兩人的女兒和孫兒居住。

更多太報報導

《當哈利遇上莎莉》名導夫婦驚傳死訊 疑為兩人兒子痛下毒手

【更新】抓錯人？！美布朗大學槍擊案關係人獲釋 軍方卻早已公布身分

【更新】黎智英被控「勾結外國勢力」罪名全成立 判決書長達855頁、最重可處無期徒刑