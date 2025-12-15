好萊塢名導夫婦遇害32歲兒落網 川普發文扯上政治

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國媒體今天報導，好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子被發現陳屍洛杉磯家中後，他們的兒子尼克已遭到拘留；總統川普發文表示，這起謀殺案與羅勃雷納對他的批評有關。

哥倫比亞廣播公司（CBS）和美國廣播公司（ABC）報導稱現年32歲的尼克（Nick Reiner）已被逮捕，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）則援引監獄紀錄指出，他因涉嫌謀殺而被關押在洛杉磯郡（Los Angeles County）監獄。

多家美國新聞媒體引述警方消息人士說法報導，羅勃雷納夫婦是遭刺殺身亡；率先披露此事的名人新聞網站TMZ則報導，他們是在一場爭執中遭一名家人割喉。

洛杉磯警方表示，執法當局正朝「疑似他殺」方向偵辦；洛杉磯消防局指出，兩人的確切死因將由洛杉磯郡法醫辦公室（Los Angeles County Medical Examiner's Office）對外公布。

洛杉磯警察局副局長漢密爾頓（Alan Hamilton）稍早曾表示，他們正尋求約談78歲的羅勃雷納及他的妻子辛格（Michele Singer Reiner）的「每一位家庭成員」。

與此同時，在各界紛紛對羅勃雷納遇害一事表達哀悼之際，川普卻對這位好萊塢指標性人物發動粗暴的猛烈攻擊，似乎將這起命案歸咎於羅勃雷納對他的「狂怒」批評。

法新社報導，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上貼文指出，羅勃雷納之所以喪命，「據報導是因為他非常嚴重、頑固，且無可救藥的『盲目反川普症候群』（TRUMP DERANGEMENT SYNDROME），足以癱瘓心智，導致他激怒他人」。

川普寫道：「眾所周知，他對唐納．J．川普總統的狂怒痴迷，讓許多人抓狂，而隨著川普政府超越所有偉大目標與期望，他那顯而易見的偏執妄想也達到了新高點。」（編譯：李佩珊）1141216