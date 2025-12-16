好萊塢名導夫婦遭兒殺害！川普批2人死於「川普精神錯亂症」惹議

好萊塢知名導演羅勃雷納與其妻子米歇爾14日疑遭他們的兒子尼克殺害。美國總統川普將羅勃雷納夫婦死因歸咎於死者對他的強烈反對立場，稱這是「川普精神錯亂症」所致，引發美國兩黨強烈譴責。

羅勃雷納夫婦與他們孩子的合影。 （圖／《美聯社》）

據《美聯社》、《CNN》報導，洛杉磯警方證實，以執導《當哈利碰上莎莉》、《公主新娘》和《軍官與魔鬼》等經典電影聞名的好萊塢傳奇導演羅勃雷納（Rob Reiner）及其製片人妻子米歇爾（Michele Singer Reiner），已在他們位於加州布倫特伍德的家中身亡。警方消息來源指出，發現兩人遺體的是他們的女兒。目前，這對夫婦32歲的兒子尼克（Nick Reiner）因涉嫌謀殺被捕，正被拘留且不得保釋。

據知情人士透露，14日在一場節日派對上，有人看到尼克與他的父親羅勃雷納發生爭執。警方正在調查這起明顯的兇殺案，據信這對夫婦死於刀傷。正當警方調查持續進行之際，美國總統川普16日在一則社群媒體貼文中的言論，引發了政治圈的強烈抨擊，甚至罕見地招致了多位共和黨議員的公開批評。

川普在貼文中稱羅勃雷納夫婦的死因源於死者對他的強烈反對立場，稱這是「川普精神錯亂症」（Trump Derangement Syndrome）所致。他宣稱雷納夫婦的死是「據報導因其罹患一種名為『川普精神錯亂症』、大規模、頑固且無法治癒的腦部致殘疾病所引發的憤怒」。他還說，雷納「因對川普總統的狂熱癡迷，讓許多人抓狂」。

川普 表示自己無論從哪個方面都不喜歡羅勃雷納。 （圖／《美聯社》）

川普這番未經證實的言論，引起多位共和黨議員公開批評，指其言論不恰當。眾議員馬西（Thomas Massie）表示，相關言論不恰當且不尊重。眾議員格林（ Marjorie Taylor Greene）認為，這是一場家庭悲劇，無關政治或政敵。即將退休的眾議員培根（Don Bacon）表示這不是可以開玩笑的事情，川普言論毫無教養。參議員甘迺迪（John Kennedy）則建議國家領導人應展現尊重與克制。

15日晚間，當有記者再詢問川普是否堅持自己的貼文看法時，川普則再次抨擊羅勃雷納，稱其「是個瘋子」，並表示自己無論從哪個方面都不喜歡羅勃雷納，指其對「國家非常有害」。

據報導，羅勃雷納生前是好萊塢最活躍的民主黨人士之一。他曾公開批評川普「精神不健全」，不適合擔任總統，是「美國歷史上最不稱職的總統」。

