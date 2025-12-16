好萊塢名導夫婦遭兒殺害 川普發動政治攻擊：2人死於「盲反川普症候群」
好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）曾執導《一路玩到掛》、《震撼真相》等多部電影，未料他與其妻子米歇爾（Michele Singer Reiner）14日遭他們兒子尼克（Nick Reiner）殺害，目前他已被捕拘留。然而，美國總統川普（Donald Trump）卻在哀悼文直言「兩人的死因是因羅勃雷納患有頑固、無藥可救的『盲目反川普症候群』，使他人憤怒。」
根據《美聯社》報導，美東時間14日約下午3時30分，消防人員接獲通報指布倫特伍德高檔社區的一處住宅有兩具屍體，死者正是羅伯與米歇爾，調查人員認為死因是遭刺殺。兩人32歲的兒子尼克15日因涉嫌謀殺被捕，關押在洛杉磯郡（Los Angeles County）監獄，不得保釋；16日案件將移交檢方，檢察官將考慮是否對尼克提出正式指控。
而在各界紛紛對羅勃雷納遇害一事表達哀悼之際，川普卻對這位好萊塢知名代表人物發動政治攻擊。川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出，羅勃雷納之所以喪命，「據報導是因為他患有非常嚴重、頑固，且無法治癒的『盲目反川普症候群』（TRUMP DERANGEMENT SYNDROME，又稱川普精神錯亂症候群），足以癱瘓心智，致人憤怒」。
川普接著表示，「眾所周知，他對川普總統的狂熱痴迷讓許多人抓狂，而隨著川普政府遠超過目標與期望，他那顯而易見的偏執也達到了新的高度，彷彿美國迎來了前所未有的黃金時代。願羅勃和米歇爾安息！」
對於外界批評該貼文內容，以及要求川普刪文的聲浪擴大，白宮並未作出回應。而稍晚川普在白宮對記者發表談話時，被問及是否堅持自己的立場，他再次抨擊羅勃雷納，川普以第三人稱表示，就他而言，羅勃雷納「是個精神錯亂的人」，並直言自己從來就不喜歡對方，無論從哪個方面都是如此，認為其對美國非常不利。
看更多 CTWANT 文章
三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心
婦唱夫隨1／熊熊拚直播賣貨醞釀二胎 帥哥老公當神隊友溫馨接送
四川人吃宮保雞丁留負評！全網為「2配料」吵到上熱搜 專業廚師說話了
其他人也在看
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 14
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 37
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 6
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 26
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
連張員瑛也融化！大咖男神主持一半...舉手幫擋雨 畫面美到像拍韓劇
韓國音樂盛典《2025 Music Bank Global Festival in JAPAN》一連兩天在日本舉辦，主持人則由韓國男星李濬榮搭檔「IVE」張員瑛，不過主持到一半時，天空突然飄起小雨，沒想到李濬榮立刻伸手幫忙擋雨，讓網友形容畫面「美到像拍韓劇」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 1 天前 ・ 8
直擊／坣娜今辦追思會！門口擺滿花籃「張小燕、陳美鳳、王偉忠全到了」
「美聲天后」坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲。丈夫薛智偉今（14）日以「最高規格」於猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦名為《IN LOVING MEMORY》的追思會，除丈夫薛智偉外，坣娜生前好友寇世勳、歐陽龍、王月、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英等貴賓也將現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
妻心疼狂瘦15公斤疑遭打臉 朱孝天親揭真實體重：消停一下
男星朱孝天近期因重啟F4破局引發熱議，儘管事件延燒多日，他仍如常在社群分享探店的影片。而妻子韓雯雯先前在直播心疼表示，朱孝天為合體瘦了15公斤，但新影片似乎不像瘦身後的模樣，引來網友質疑「這有瘦嗎」，釣出朱孝天親自回應。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 18
Mandy孕肚曝光！疑懷孕6個月氣色超好 1句祝福洩漏寶寶性別
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導汪小菲2024年與台灣女友Mandy（馬筱梅）再婚，夫妻倆經常於中國、台灣兩地奔波，而兩人與大S子女的互動更是受到外界關注。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
8點檔娜美爆乳婚紗曬超深事業線 勾搭「渣男」真實原因曝光！驚呼：刺激又緊張
「8點檔娜美」張家瑋與吳政澔將在民視《好運來》中上演一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。這對「復仇CP」的婚紗照首度曝光，男帥女美相當吸睛，然而喬安（張家瑋飾）接近渣男弘軒（吳政澔飾）的背後目的也即將浮出水面。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網轟噁心丟臉！韓籍啦啦隊女神收到「已拆封餅乾」超錯愕
台灣啦啦隊文化近年蓬勃發展，越來越多韓國啦啦隊成員來台尋求新舞台。韓職啦啦隊超人氣成員金佳垠，被粉絲封為「可愛天花板」、「吃可愛長大」，加盟桃園雲豹飛將排球隊所屬啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」，引發關注。不過，金佳垠近日在直播中分享粉絲送給她的禮物時，卻疑似收到開封過的食物，令她相當錯愕。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
愛妻林書煒50歲！蔡詩萍獻「神秘生日驚喜」 賓客情緒失控喊：我快哭了
台北市文化局長蔡詩萍為愛妻、前主播林書煒籌劃了特別的50歲生日，與正在日本留學的女兒密謀兩週，悄悄安排整個驚喜流程。生日當天，女兒意外現身，令林書煒當場又驚又喜，現場嘉賓也情緒激動，多次喊出「我快哭了」，尖叫與歡呼聲此起彼落，場面溫馨感人。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明年升格當爸！婁峻碩首公布「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝光
婁峻碩今受邀到2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」表演，他和焦凡凡去年登記結婚，今年9月宣布懷孕，他剛揭曉老婆肚中寶寶性別：「是兒子！我已經想好以後要一起跟他做好多事，打電動打籃球，想和兒子當兄弟。」對兒子的到來相當期待。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6