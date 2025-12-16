好萊塢名導夫婦遭兒殺害 川普發動政治攻擊：2人死於「盲反川普症候群」

導演羅伯雷納（左）與其妻子米歇爾雷納（右）。（圖／達志／美聯社）

好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）曾執導《一路玩到掛》、《震撼真相》等多部電影，未料他與其妻子米歇爾（Michele Singer Reiner）14日遭他們兒子尼克（Nick Reiner）殺害，目前他已被捕拘留。然而，美國總統川普（Donald Trump）卻在哀悼文直言「兩人的死因是因羅勃雷納患有頑固、無藥可救的『盲目反川普症候群』，使他人憤怒。」

根據《美聯社》報導，美東時間14日約下午3時30分，消防人員接獲通報指布倫特伍德高檔社區的一處住宅有兩具屍體，死者正是羅伯與米歇爾，調查人員認為死因是遭刺殺。兩人32歲的兒子尼克15日因涉嫌謀殺被捕，關押在洛杉磯郡（Los Angeles County）監獄，不得保釋；16日案件將移交檢方，檢察官將考慮是否對尼克提出正式指控。

而在各界紛紛對羅勃雷納遇害一事表達哀悼之際，川普卻對這位好萊塢知名代表人物發動政治攻擊。川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出，羅勃雷納之所以喪命，「據報導是因為他患有非常嚴重、頑固，且無法治癒的『盲目反川普症候群』（TRUMP DERANGEMENT SYNDROME，又稱川普精神錯亂症候群），足以癱瘓心智，致人憤怒」。

川普接著表示，「眾所周知，他對川普總統的狂熱痴迷讓許多人抓狂，而隨著川普政府遠超過目標與期望，他那顯而易見的偏執也達到了新的高度，彷彿美國迎來了前所未有的黃金時代。願羅勃和米歇爾安息！」

對於外界批評該貼文內容，以及要求川普刪文的聲浪擴大，白宮並未作出回應。而稍晚川普在白宮對記者發表談話時，被問及是否堅持自己的立場，他再次抨擊羅勃雷納，川普以第三人稱表示，就他而言，羅勃雷納「是個精神錯亂的人」，並直言自己從來就不喜歡對方，無論從哪個方面都是如此，認為其對美國非常不利。

（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

