好萊塢名導夫婦遭兒殺害！川普竟酸「反川害死自己」 自家人也不挺開轟

好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子日前被發現陳屍洛杉磯家中，其子尼克（Nick Reiner）因涉嫌殺害雙親已遭羈押，消息震驚全美。然而，美國總統川普卻發文指，這起案件與羅勃雷納對他的批評有關。此言論一出立刻引發輿論風暴，不僅民主黨痛批病態，連曾是川普盟友的共和黨「女戰神」葛林（Marjorie Taylor Greene）也公開砲轟，指責川普對死者「毫無同理心」。

綜合外媒報導，羅勃雷納與妻子日前被發現陳屍洛杉磯家中，警方消息人士指是遭刺殺身亡。此外傳出他們是在一場爭執中遭一名家人割喉。而羅勃雷納兒子、現年32歲的尼克則因涉嫌謀殺雙親被逮捕，目前被關押在洛杉磯郡（Los Angeles County）監獄。

面對這場人倫悲劇，各界紛紛表達哀悼，但川普卻在社群平台「真實社群」發文表示，羅勃雷納之所以喪命，「據報導是因為他非常嚴重、頑固，且無可救藥的『盲目反川普症候群』（Trump derangement syndrome），足以癱瘓心智，導致他激怒他人，眾所周知，他對唐納．J．川普總統的狂怒痴迷，讓許多人抓狂，而隨著川普政府的成就遠超預期，他的偏執也達到新高度」。

對此，過往被視為挺川大將的共和黨眾議員葛林公開斥責，這是一場與政治無關的悲劇，「這極度艱難，應以同理心看待，尤其是當結局是謀殺時」；共和黨內其他人也接連出聲批評，眾議員馬西（Thomas Massie）批川普言論不當且不尊重。

即將退休的共和黨議員貝肯（Don Bacon）更直言，「我以為這種話只會從酒吧裡的醉漢嘴裡說出來，而不是美國總統」；民主黨方面也火力全開，參議員墨菲（Chris Murphy）痛罵川普，竟宣稱雷納夫婦因不支持川普而自食其果，簡直是「病態」。

儘管如此，川普15日在白宮授勳儀式上被問及此事時，態度依舊強硬，不僅拒絕道歉還批評死者，「我認為是他毀了自己，在事業上，變得像個瘋子，患了『盲目反川普症候群』。」他強調，自己完全不喜歡對方，甚至認為這位導演對國家有害。

