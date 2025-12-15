好萊塢名導夫婦遭割喉慘死 32歲次子涉嫌重大被捕

好萊塢名導羅勃雷納(左一)和妻子蜜雪兒(左二)育有3名子女：長子傑克（右一）、次子尼克（右三）、么女羅米（中）。圖為今年9月一家人一起出席《搖滾萬萬歲II》電影首映會。路透社



美國好萊塢導演兼影星羅勃雷納與妻子週日（12/14）在家中遇害身亡。警方週一（12/15）表示，已逮捕雷納次子尼克雷納。有媒體報導指出，雷納夫婦慘遭割喉身亡，發現兩人慘死的小女兒在第一時間便指控是犯有毒癮的哥哥犯案。

曾執導《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally）、《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）、《伴我同行》（Stand by Me）等多部名片的好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）週日（12/14）被發現和妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）陳屍家中。

警方週一在記者會上表示，調查顯示「雷納夫婦是兇殺案受害者」，而他們兩人的兒子尼克雷納（Nick Reiner）「須為兩人之死負責」。警方說，尼克已於週日晚間遭到逮捕並以謀殺罪嫌送辦，不得交保。

好萊塢名導羅勃雷納的次子尼克涉嫌持刀刺死父母遭到逮捕。路透社

CNN引述知情人士指出，雷納夫婦的小女兒羅米（Romy）是第一個發現父母慘死的人。另據TMZ報導，羅米向警方表示，哥哥雷納「可能是嫌犯」。

TMZ同時報導指出，雷納夫婦和兒子在家中爭吵後，遭兒子持刀割喉而死。

據報導，尼克也曾被目擊到在週六（12/13）的一場派對上和父親吵架。

現年32歲的尼克雷納自15歲起便染上毒癮，自此後多次進出毒品勒戒中心。羅勃雷納於2015年和兒子合作拍攝一部描述青少年染毒的電影《查理的人生》（Being Charlie）。

主角在電影最後的結局中並未完全戒除毒癮，但準備好邁向更好的人生。羅勃雷納2016年受訪時曾表示：「這是充滿希望且真實性的結局。他和父親的關係並不完美，但已經好轉且還會變得更好。」

78歲的羅勃雷納和70歲的第二任妻子蜜雪兒於1989年結婚並育有三名子女。尼克雷納是兩人的次子。

