好萊塢名導捲愛潑斯坦檔案 親密摟女照曝光

美國司法部於1月30日釋出大規模愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案。其中受矚目之一的是剛推出美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）紀錄片的電影導演布萊特瑞納 (Brett Ratner)，其與愛潑斯坦的親密合照曝光。

布萊特瑞納曾執導《尖峰時刻》、《X戰警：最後戰役》。他出現在最新釋出的愛潑斯坦檔案照片中，與愛潑斯坦坐在沙發上，身旁擁著一名身分被遮蓋的年輕女性。其他縮圖還顯示瑞納與愛潑斯坦、以及已故法國模特兒經紀人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）與多名女性輕鬆聚會。

這並非瑞納第一次與愛潑斯坦扯上關係。去年12月，他的照片出現在司法部先前公佈的一批文件中。在一張未註明日期的照片中，可以看到瑞納坐著，擁抱著赤裸上身的讓布魯內爾。

這些照片在瑞納的新作紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania: 20 Days to History）上映當天同步釋出，引發外界強烈關注。不過對此瑞納在節目上表示，最近公佈的那張照片拍攝於大約20年前。他說，照片中擁抱他的女子是他當時的未婚妻（他拒絕透露其姓名），照片是她邀請他參加活動時拍攝的。「在那張照片之前我從未與愛潑斯坦有過任何聯繫，之後也沒有」，他在節目中這樣解釋。

《梅蘭妮亞》記錄了梅蘭妮亞在2025年1月丈夫就職典禮前的生活，但目前的處境極為尷尬。該片因與川普政府的緊密聯繫及資金來源，在上映前就遭到批評。這也是瑞納自2017年深陷性騷擾#MeToo爭議指控後的首部作品。儘管他否認所有指控，但與愛潑斯坦的新合照無疑加深了其負面形象。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導