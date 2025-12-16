好萊塢名導羅伯雷納夫婦遇害 32歲兒涉謀殺遭逮

美國知名導演羅伯雷納（Rob Reiner）生平曾執導過《怦然心動》、《當哈利遇見莎莉》等多部經典電影，14日卻被發現與妻子陳屍在洛杉磯住家，兩人身上有刀傷，他們的兒子尼克雷納（Nick Reiner）已被警方逮捕並被控謀殺，尼克雷納有吸毒前科，精神與情緒不穩，警方還在深入調查他是否有弒親行為。

涉弒親 羅伯雷納32歲兒曾染毒列嫌疑犯

78歲的羅伯雷納和68歲的妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner），週日被發現陳屍加州洛杉磯家中，他們的身上都有刀傷，鑑識小組連夜偵辦此案，洛杉磯警察局局長麥唐納證實，羅伯雷納的兒子尼克雷納已因涉嫌謀殺父母而遭到拘留，保釋金額為400萬美元，約台幣1.2億元。

發文扯政治 川普批羅伯雷納「精神錯亂」

今年9月羅伯雷納全家出席活動合影留念，現年32歲兒子尼克神情有些呆滯，他過去曾公開談到自己長期受毒癮所苦，15歲起多次進出戒毒機構，還曾一度流落街頭、無家可歸。而就在羅伯雷納遇害前一天，夫婦倆和兒子尼克還參加脫口秀主持人康納歐布萊恩（Conan O'Brien）的耶誕派對，當時賓客們都聽到父子倆有激烈的爭吵。

廣告 廣告

不過，美國總統川普（Donald Trump）對於死者似乎相當有意見，他曾公開表示羅伯雷納是精神錯亂的人，更在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，羅伯雷納是死於「川普精神錯亂症候群」，此番言論引發各界熱議。

《當哈利遇見莎莉》名導執導多部經典電影

羅伯雷納生前執導過許多膾炙人口的電影作品，1989年執導《當哈利遇見莎莉》，並在同年和太太蜜雪兒相識結婚，另外還有1986年的《伴我同行》、1992年的《軍官與魔鬼》也都是經典之作，沒想到晚年遭遇橫禍，讓眾多影迷相當不捨。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

好萊塢導演羅伯萊納夫妻洛杉磯住家身亡 疑似遭遇凶殺案

黃明志無涉案證據將獲釋 謝侑芯友質疑：過失致死是有的吧？

黃明志清晨警局投案先自拍！ 謝侑芯命案恐朝謀殺調查「最重判死」