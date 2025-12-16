好萊塢名導羅伯雷納夫婦陳屍家中 32歲兒涉重嫌遭警方逮捕

綜合美國媒體報導，洛杉磯警方於14日下午在加州布倫特伍德社區（Brentwood）的住宅內，發現78歲的好萊塢知名導演羅伯雷納，與其68歲的妻子兼製作人米雪兒（Michele Singer Reiner）的遺體，調查結果指向兩人疑似皆遭兒子尼克（Nick Reiner）殺害，但警方未透露殺人動機。

路透報導，洛杉磯警方當地週日晚間以涉嫌謀殺罪名逮捕尼克，並向媒體表示，尼克應該對父母的死亡「負責」；據知情人士透露，尼克曾在週六晚上的派對與父母發生爭執。

廣告 廣告

演員出身的羅伯雷納，曾執導《當哈利碰上莎莉》（When Harry Met Sally）、《戰慄遊戲》（Misery）、《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）和《一路玩到掛》（The Bucket List）等經典作品。妻子米雪兒則是攝影師兼製片人，兩人在合作《當哈利遇見莎莉》時相識，此後也合作多部作品。

現年32歲的尼克是羅伯雷納與米雪兒所生3名子女之一，過去曾多次公開談論自己從青少年時期便飽受藥物濫用的困擾，並從15歲起接受勒戒治療，截至2016年至少進出戒毒機構17次。尼克與父親也曾以共同編劇方式，以自身經驗創作出半自傳電影《我是查理》（Being Charlie）。

美聯社報導，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，雷納夫妻的死亡對這座城市來說是毀滅性的損失，「羅伯雷納的貢獻在美國文化和社會中產生深遠的影響，透過自己的創作為社會經濟正義進行的倡導，改善無數人的生活。」