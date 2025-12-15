好萊塢名導羅勃雷納夫婦雙亡！兒被控謀殺 川普批導演「精神錯亂」

好萊塢名導演羅勃雷納與妻子陳屍家中，兒子涉謀殺遭拘捕。

「當哈利遇上莎莉」導演兼影星羅勃雷納夫婦，陳屍在美國南加州的豪宅裡，洛杉磯警方說，兒子尼克雷納涉嫌謀殺。美國總統川普發文說，這起謀殺案和羅勃雷納對他的批評有關，批評羅勃雷納精神錯亂。（戚海倫報導）

好萊塢名導演羅勃雷納和妻子，被發現陳屍在洛杉磯家中後，他們的兒子尼克已經遭到拘留。美國有線電視新聞網CNN報導，洛杉磯警方聲稱，尼克雷納應該對他父母的死亡負有責任。消息人士透露，羅勃雷納的女兒，昨天在家中發現了他們的遺體。

CNN引述知情人士說法報導，32歲的尼克周六在一場節日派對上，和父親發生爭執，他因為涉嫌謀殺被捕，目前被羈押，不得保釋。羅勃雷納的代表作包括執導「當哈利遇上莎莉」、「公主新娘」、「軍官與魔鬼」。

美國總統川普今天加倍批評羅勃雷納，聲稱這位遇害的好萊塢導演是精神錯亂的人，他說，他一點都不喜歡羅勃雷納。川普還說，羅勃雷納變得像瘋子，得了川普精神錯亂症候群，他說「我認為他對我們的國家非常不利」。CNN報導，多位共和黨人在內的國會議員和其他政治人物，譴責了川普的這些煽動性言論。