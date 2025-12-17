好萊塢名導與妻遭刺死家中！32歲兒被控2項一級謀殺 最重恐面臨死刑

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格萊納（Michele Singer Reiner）於周日（14日）被發現陳屍自宅，其32歲兒子尼克（Nick Reiner）有重大嫌疑，目前已被警方拘留。檢察官於昨（16）日開記者會更新案情最新進度，指出尼克持刀砍殺父母，涉及多起謀殺案件，若罪名成立，恐被判處死刑或終身監禁。

好萊塢名導羅伯萊納（左二）與妻子蜜雪兒辛格萊納（左一）傳出遭兒子尼克（右一）殺害。圖為2014年羅伯萊納獲頒卓別林獎。（圖／美聯社）

據《紐約時報》報導，洛杉磯檢察官霍克曼於昨日召開記者會表示，將正式指控尼克殺害雙親，對他提起2項一級謀殺罪指控。檢方表示，尼克涉及多起謀殺案件的特殊情況，如果罪名成立，該「特殊情況」可能會加重刑期，恐被判處終身監禁且不得假釋，或是被判處死刑。

廣告 廣告

尼克原定於昨日出庭，但因未通過健康檢查而無法從監獄轉移到法院，待獄方確認嫌犯身體狀況良好，才能上法庭接受指控。

78歲好萊塢導演羅伯萊納與妻子於周日被發現死於洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）社區的家中，身上有多處刀傷。警方表示，羅伯萊納的28歲女兒羅米（Romy）第一時間發現父母屍體，家中並無強行進入痕跡。尼克則在刺殺雙親後逃離現場，最終在事發當日於南加州大學附近被捕獲。

據悉，萊納父子在案發前一晚參與康納歐布萊恩（Conan O'Brien）主持的聖誕晚宴，並在派對上起爭執。此外，許多外媒也推測這場悲劇可能與尼克過去戒毒又染毒的狀況有關。

羅伯萊納曾執導知名電影《當哈利碰上莎莉》（When Harry Met Sally...）、《一路玩到掛》（The Bucket List）、《白宮夜未眠》（The American President）等作品，是好萊塢的傳奇人物。這場悲劇震驚影壇，許多影人、政治人物紛紛為羅伯萊納哀悼。

更多FTNN新聞網報導

《當哈利遇見莎莉》導演遭砍殺身亡！羅伯萊納夫妻陳屍家中 知情人曝：32歲兒子涉嫌弒親

「火與燼」太敏感！宏福苑大火後…香港撤檔《阿凡達3》 延至2026年上映

麻吉大哥有原則！黃立成自曝拒與徐若瑄拍床戲 自此15年無戲可演

