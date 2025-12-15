好萊塢名導與妻陳屍家中！疑似「逆子弒雙親」 外媒揭露：身上有刀傷

記者王培驊／綜合報導

好萊塢傳出震撼消息。美國洛杉磯警方證實，當地時間14日下午，在加州洛杉磯高級住宅區布倫特伍德（Brentwood）一棟住宅內，發現一男一女陳屍屋內，已明顯死亡。地產資料顯示，該棟住宅屋主為知名導演兼演員羅伯．雷納（Rob Reiner），消息曝光後引發外界高度關注。

羅伯雷納與妻子米凱萊（Michele Singer Reiner）。（圖／翻攝自X平台）

根據外媒《PEOPLE》獨家報導引述多名消息人士指出，警方初步掌握，死者正是羅伯．雷納與其妻子米凱萊．辛格．雷納（Michele Singer Reiner），且兇嫌疑似為兩人的兒子尼克（Nick Reiner）。不過相關說法目前尚未獲警方正式證實，案件仍持續調查中。

洛杉磯消防局指出，當天下午約3點30分接獲通報，救護人員趕抵位於 Chadbourne Avenue 的住宅，屋內發現一名約78歲男子與一名約68歲女子，均已無生命跡象，隨後由洛杉磯警局（LAPD）重案組（Robbery Homicide Division）接手調查，現場一度出現大批警力進駐。執法單位目前尚未對外說明死因細節，但外媒指出，死者身上疑有刀械造成的撕裂傷，案件性質仍在釐清中。

羅伯．雷納是好萊塢重量級導演、製片人及演員，父親為已故傳奇喜劇演員卡爾．雷納（Carl Reiner）。他早年因演出經典情境喜劇走紅，後轉戰導演領域，曾執導多部影史代表作。羅伯．雷納與米凱萊於1989年結婚，育有三名子女。突如其來的死亡事件不僅震撼影壇，也引發外界對案件真相的高度關注，警方後續調查結果仍有待進一步公布。

