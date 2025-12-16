好萊塢名導遇害亡！川普追罵「精神錯亂」挨批 MAGA支持率降

美知名導演羅勃．雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）不幸在加州住處遇害身亡，正當各界哀悼悲劇時，美總統川普還在追著罵這位已過世的反對者，連許多MAGA支持者都看不下去。

美國好萊塢名導羅勃．雷納不幸在加州住處遇害身亡，民眾在星光大道他的星星處獻花致哀。（圖／美聯社）

據《Newsweek》報導，雷納生前曾執導多部電影，如《當哈利遇見莎莉》（When Harry Met Sally…）、《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）、《一路玩到掛》》（The Bucket List）等，同時他也是民主黨人、川普的公開反對者之一，他2017年曾在《Variety》雜誌採訪時，批評川普「精神不適合」當總統。

然而就在當地時間2025年12月15日，雷納夫婦證實於命案身亡，且雷納的32歲兒子尼克遭洛杉磯檢警指控謀殺罪，並於當地晚間9時15分被羈押，不得保釋，編號為7144668。

美總統川普在雷納命案發生後仍公開批評這位過世的反對者，引發外界批評潮。（圖／美聯社）

案發後，川普在自家社群平台Truth Social發文，當中提到雷納之死「是因為他（雷納）患有1種名為『川普妄想症候群』（TRUMP DERANGEMENT SYNDROME，TDS）的巨大、頑固且無法治癒的問題，激起他人憤怒而導致」。這些對亡者極具冒犯性的文字隨即掀起熱議，民主黨人、共和黨人群起抨擊，紛紛指責川普此舉太低俗，甚至有不少MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）支持者表示希望川普收回或修改這些言論。據《NBC》民調顯示，2025年4月至今，認同MAGA的共和黨人比例下降7個百分點，而認同傳統共和黨主義的比例上升7個百分點。

不過川普仍堅持自己的意見，強調自己「不喜歡」雷納，對方還是個「精神錯亂的人」，認為雷納對美國非常不利。

對此，評論員普爾（Tim Pool）說，「川普有個人理由對雷納感到不滿，但他可以做得更好。這種做法不恰當。當查理（Charlie Kirk，川普的支持者，2025年9月遭槍擊身亡）遇害時，羅勃表現得非常有同理心，我們也應以那份同理心回報他」。

另1位保守派電影人史塔巴克（Robby Starbuck）則透過X平台發文指出，「昨晚發生在羅勃·雷納和他妻子身上的事是對2條人命的野蠻屠殺。我不在乎他們的政治立場是什麼，或他們對川普的看法如何，沒有任何守法的人類應該遭受這種待遇。我們應該為他們祈禱，向親屬致以慰問，而不是把這件事政治化」。

紐約州共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）也在X平台發表相同看法，「無論政治立場如何，任何人都不應該遭受暴力，更何況是被自己的兒子施暴。這是1場可怕的悲劇，應該引起我國所有人的同情和憐憫，就這樣」。

