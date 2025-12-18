好萊塢名導遭兒殺害慘死！「多處刺傷致命」女兒目睹血泊崩潰惹鼻酸
娛樂中心／綜合報導
好萊塢知名導演兼演員羅伯雷納（Rob Reiner）和妻子蜜雪兒辛格萊納（Michele Singer Reiner），於美國時間14日下午3點多被發現在洛杉磯自宅遇刺身亡，兇嫌疑為兩人的兒子尼克雷納（Nick Reiner）。而事發當下，女兒羅米（Romy）目睹父親倒臥血泊中的畫面，情緒崩潰逃出家門報警，讓人不捨。
綜合外媒報導，羅伯萊納的大兒子傑克（Jake）與女兒羅米於17日發表聲明，悲痛表示：「言語無法形容我們每一刻所承受、難以想像的痛苦。失去父母的傷痛，是任何人都不該經歷的，這是一次恐怖且毀滅性的打擊。」至於弟弟尼克被指控弒親一事，聲明中並未多作回應。
警方指出，事發當晚羅伯萊納夫妻原本計畫外出赴約，事前還預約了按摩師到府服務，但按摩師多次按門鈴都無人應門，隨即通報家屬。女兒羅米接獲通知後趕回家中，卻在主臥室發現父親已經身亡，現場血跡斑斑，讓她當場情緒潰堤、驚慌逃出屋外報警。之後還一度試圖返家尋找母親，直到警方到場後，才確認母親已不幸身亡。
