好萊塢名導「家中出現2具遺體」！1男1女陳屍屋內 現場大量警力戒備
記者王培驊／綜合報導
美國洛杉磯警方證實，當地時間14日下午，在加州洛杉磯高級住宅區布倫特伍德（Brentwood）一棟住宅內，發現一男一女陳屍屋內，已明顯死亡。根據地產資料顯示，該棟住宅屋主為好萊塢知名導演兼演員羅伯．雷納（Rob Reiner），消息曝光後，引發外界高度關注。
洛杉磯消防局指出，下午約3點30分接獲通報後，救護人員趕抵位於 Chadbourne Avenue 的住宅，屋內發現一名約78歲男子及一名約68歲女子，已無生命跡象。隨後警方也接手處理，並由洛杉磯警局（LAPD）重案組（Robbery Homicide Division）介入調查。現場一度出現大量警力進駐，氣氛相當緊張。
警方表示，目前案件仍屬於「救護死亡調查」階段，尚未對外說明死因或是否涉及他殺，相關細節仍有待進一步釐清。多名執法人員私下透露，調查正在進行中，暫時無法對外公布更多資訊。
由於鄰居指出，羅伯．雷納與妻子平時居住於該棟住宅，加上兩名死者的年齡與雷納（現年78歲）及其妻子米凱萊．辛格．雷納（Michele Singer Reiner，約68歲）相仿，外界一度猜測死者可能與夫妻倆有關。不過，截至目前為止，警方並未證實死者身分，相關說法仍屬推測，是否為導演本人及其妻子，仍需等待官方調查結果。
羅伯．雷納出身好萊塢演藝世家，父親為已故喜劇演員兼導演卡爾．雷納（Carl Reiner），他本人則執導過多部影史經典作品。此外，他也是知名製作公司 Castle Rock 的共同創辦人，曾打造《刺激1995》、《歡樂單身派對》等膾炙人口的作品。雷納與妻子米凱萊於1989年結婚，育有三名子女。案件目前仍在調查中，警方呼籲外界耐心等待正式結果，避免過度揣測。
