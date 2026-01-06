好萊塢喬治．克隆尼入籍法國! CNN：「第二本護照」成「新保險工具」

好萊塢影星喬治．克隆尼 （George Clooney）近日取得法國國籍，「雙重國籍」話題再掀討論。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 好萊塢影星喬治．克隆尼 （George Clooney）於 2025 年底正式取得法國國籍，連同家人一併入籍，再度掀起全球對「雙重國籍」的討論。根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，「擁有第二本護照」，正從過去的「身分象徵」，逐漸轉變為一種「風險管理工具」。

報導指出，雙重國籍意味著同時擁有 2 個或以上國家的公民身分，不僅能享有更自由的跨境移動權利，也能在工作、居住、教育與稅務規劃上取得更多彈性。對於沒有企業擔保、卻希望長期在海外生活或工作的族群而言，第二國籍往往成為打開大門的關鍵。

廣告 廣告

不過，去年多個歐洲國家陸續收緊「血統入籍」與「黃金護照」等制度，試圖降低公民身分被視為商品交易的風險；在美國，保守派陣營甚至開始質疑雙重國籍的正當性。

《CNN》引述數據指出，國際間雙重國籍人口正在快速成長。英國 2021 年人口普查中，約 2.1% 居民自認擁有多重國籍，比例較 2011 年幾乎翻倍；美國近期民調也顯示，約 6% 民眾自認有雙重國籍者。

而提供跨國入籍服務的顧問公司指出，過去申請雙重國籍者多來自政治或經濟不穩定地區，如今情況已明顯改變，美國、英國等傳統移民輸出國，反而成為申請第二國籍的主要來源。部分美國人希望以「政治中立」的護照出入境，也有人在疫情期間意識到，美國護照的行動力不如想像中強大。

取得第二國籍的途徑大致可分為三類：血統、歸化與投資。血統入籍需證明祖先來自特定國家，但多數國家已限制可追溯的世代數；歸化入籍則需合法居留多年，通過語言、文化與背景審查，程序冗長且費用不低；至於投資入籍，則要求申請人以資金換取身分。

報導提到，部分國家對公民採取全球課稅制度，即便長期居住海外仍須申報稅務；軍事義務、健保費用與國籍放棄限制，也可能成為隱性風險。義大利甚至提出，要求海外公民繳納年度費用才能使用國內醫療體系，引發僑民反彈。

美國共和黨籍俄亥俄州參議員伯尼·莫雷諾（Bernie Moreno）去年底則提出「專屬國籍法案」，主張美國公民應對國家保持「唯一且排他的忠誠」，意圖禁止雙重國籍。但多數法律學者認為，該提案象徵性大於實質，美國最高法院判例已確立：除非美國公民自願且具有放棄美國國籍之意圖，國會不得以立法剝奪其公民身分。因此通過憲法審查的機率極低。

另一方面，各國也重新設計「非典型入籍」途徑。隨著黃金護照逐步退場，一些國家改以「傑出貢獻」或「特殊功績」作為入籍依據。喬治．克隆尼一家即是在法國外交部長建議下，以特殊條款取得國籍，趕在語言與公民測驗規定收緊前完成程序。

《CNN》專家指出，雙重國籍的價值並非永遠固定，制度隨時可能改變。對於具備血統資格或財務條件者而言，「今天能申請，不代表明天仍然可以」，「不論財力如何，只要能做，就該立刻行動。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….