好萊塢大咖影帝陪過春節 神劇免訂串流平台這裡看得到

2026馬年春節連假，全球討論度最高的串流神劇，不用額外訂閱也能看得到。主打歐美極致動作與冒險娛樂的 ROCK X Stream頻道內容大升級，引進 Paramount＋、Apple TV、Amazon Prime Video 與 MGM＋的獨家原創影集。

小年夜15日晚間10點適逢 Apple TV＋ 史詩鉅作《末日光明》(SEE) 第三季劇情邁入最高潮。本劇由好萊塢巨星傑森摩莫亞（Jason Momoa）領銜主演，講述人類失去視力的未來世界，為了守護擁有視覺的孩子，飾演戰士領袖的傑森摩莫亞（Jason Momoa）必須在原始荒野中展開一場血腥的生存之戰。憑藉電影級的製作預算與獨創的盲人武術動作設計，以震撼的視覺效果為春節假期揭開序幕。

包括IMDb 8.5 高分神作《駭客軍團》推出第三季，該影集由奧斯卡影帝雷米·馬利克主演。（杰德影音提供）

自除夕16日起，ROCK X Stream頻道精心安排「神劇馬拉松」，全天候接力播映，包括IMDb 8.5 高分神作《駭客軍團》推出第三季，該影集由奧斯卡影帝雷米·馬利克（Rami Malek）主演，講述患有焦慮症的資安工程師，如何在夜晚化身駭客義警，試圖摧毀邪惡企業。劇情峰迴路轉，絕對是喜愛燒腦劇情片觀眾不可錯過的巔峰之作。

另外晚間黃金時段則有日法跨國合作的奇幻熱血大作《虛空魔境》(Radiant)故事描述少年賽斯為了消除威脅世界的怪物，與夥伴踏上充滿未知與驚奇的宏大冒險，是春節期間最適合闔家共賞的冒險篇章。

深夜時段主打由名導麥可貝監製、海盜版權力遊戲《黑帆》，以經典名著《金銀島》的前傳為背景，講述歷史中惡名昭彰的海盜弗林特、查爾斯范恩等人，為了爭奪加勒比海的控制權，展開一場血腥與權謀交織的戰爭。

過完年假還有3月隆重堆出Apple TV＋ 神劇《太空使命》，本劇以考究的科幻細節，推演這場改寫人類命運的蝴蝶效應，更獲《娛樂週刊》盛讚：「讓人大開眼界見識你從未看過的月球！」

【ROCK X Stream春節連假播出資訊】

《末日光明》第3季 (SEE S3）精彩大結局

2026／2／15 週日(小年夜) 22：00

2026／2／16 週一(除夕) 00：00

《駭客軍團》第3季（Mr. Robot S3）

2026／2／16 週一(除夕) 起~2026／2／19 週四(初三)，每天16：40 連播2集

《虛空魔境》（Radiant)

2026／2／16 週一(除夕) 起，每天20：00 連播2集

《黑帆》（Black Sails)

2026／2／16 週一(除夕) 起~2026／2／18 週三(初二)，每天22：00 連播2集

《太空使命》（For All Mankind)

2026／3／26 週四起，每週四五 22：00

