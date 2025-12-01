好萊塢大咖齊聚！喬治克隆尼、亞當山德勒《影星傑凱利》踏上歐洲之旅；凱特溫絲蕾自導自演Netflix《再見六月》平安夜催淚上架｜12月線上看推薦

喬治克隆尼《影星傑凱利》踏上歐洲之旅；凱特溫絲蕾自導自演Netflix《再見六月》

12月上架好萊塢電影眾星雲集，「萬人迷」喬治克隆尼攜手亞當山德勒主演電影新作《影星傑凱利》，詮釋影壇巨星和他的可靠經紀人，兩人踏上自我探索的歐洲之旅，也回望一路走來的選擇和遺憾，片中有不少大咖客串，值得一看！

本月恰逢溫馨的聖誕節，奧斯卡影后凱特溫絲蕾首部自導自演長片《再見六月》，找來另一位奧斯卡影后海倫米蘭合作，將故事設定在聖誕節前夕，劇情描述母親健康突然出狀況，四位子女全慌了手腳，但這位母親卻用獨特的幽默和愛，讓他們再次理解家人的重要。光看預告就熱淚盈眶，不如趁著佳節全家一起看片，結束後記得互相給對方一個大擁抱！現在就來看看本月還有什麼精彩好萊塢新片上架吧！

《影星傑凱利》

《影星傑凱利》劇照

喬治克隆尼、亞當山德勒攜手主演！故事描述影壇巨星傑凱利看似名利雙收，但內心孤寂，他決定展開一段自我探索的歐洲之旅，與對他不離不棄的經理人羅恩一同面對過去與現在。這部作品既感人又幽默，深入描繪遺憾與輝煌交織的瞬間。喬治克隆尼迷人魅力無敵，和討喜的亞當山德勒擦出不少火花。

播出時間：12月5日

播出平台：Netflix

《再見六月》

《再見六月》劇照

兩位奧斯卡影后凱特溫絲蕾、海倫米蘭主演的感人新作，故事發生在聖誕節前夕，母親的健康突然出狀況，讓四名成年子女和他們令人頭痛的父親慌了手腳，面對可能即將發生的失去，家庭氣氛也混亂失衡。但聰明的母親處變不驚，以犀利的幽默、坦率的態度和豐沛的愛，安排好自己的人生謝幕。

播出時間：12月24日

播出平台：Netflix

《闇黑電話2》

《闇黑電話2》劇照

2021年超人氣恐怖片正宗續章，男星伊森霍克再次出演駭人「擄童怪」，更「升級」為厲鬼，帶來最極致的夢魘體驗！劇情講述擄童怪早已喪命，他的魂魄卻未隨肉體消亡，為報復當初殺死他的少年芬尼，他闖入芬尼妹妹葛溫的潛意識，施加無盡精神折磨。兄妹二人該如何徹底擺脫這場惡夢？

播出時間：12月1日

播出平台：CATCHPLAY+、中華電信MOD、Hami Video影劇館+

《山怪巨魔2》

《山怪巨魔 2》劇照

又有危險的新巨魔甦醒，在挪威各地大肆破壞！大家最愛的冒險家諾拉、安德烈亞、克里斯上尉再度登場，投入至今為止最危險的任務。為了阻止怪物無情肆虐，他們必須召集新盟友，並深入探索這個國家的古代歷史，尋找答案。時間一分一秒流逝，遭巨魔侵襲的範圍不斷擴張，主角們得設法拯救即將墜入黑暗的家園。

播出時間：12月1日

播出平台：Netflix

《聖誕老人亂亂愛》

《聖誕老人亂亂愛》劇照

單親媽媽需要一份工作，滑雪勝地需要一位聖誕老人，於是她決定扮成男人，想到豪華滑雪度假村闖關，應徵一年只有一次的聖誕老人工作。泰勒巧扮的聖誕老公公，成功唬過一名迷人的飯店繼承人，但她萬萬沒想到竟會愛上飯店經理，各種麻煩事接踵而至，害她可能功虧一簣。泰勒能順利得到這門差事嗎？

播出時間：12月3日

播出平台：Netflix

《鋒迴路轉：亡者歸來》

《鋒迴路轉：亡者歸來》劇照

雷恩強生執導的懸疑推理神作推出第三章，黑暗程度更勝以往，且看丹尼爾克雷格飾演的「貝諾瓦白朗」再度出馬，調查他有生以來最危險的案子！這次貝諾瓦白朗偵探來到有著黑暗歷史的小鎮教會，與誠懇的年輕神父攜手合作，要調查一樁不可能的完美犯罪。演員陣容除了丹尼爾克雷格，還包括喬許奧康納、葛倫克蘿絲、喬許布洛林、蜜拉庫妮絲、傑瑞米雷納等。

播出時間：12月12日

播出平台：Netflix

《沒好婚姻》

《沒好婚姻》劇照

班尼迪克康柏拜區、奧莉薇亞柯爾曼同台飆戲當夫妻！一對人人稱羨的典範夫妻，命運遇上大反轉，原本意氣風發的丈夫「西奧」事業碰上重大危機，家中的經濟開銷轉由原本為全職主婦的老婆「艾薇」一肩扛起，沒想到艾薇的事業從此一飛衝天，這也導致夫妻間開始產生嫌隙，原形畢露的他們該如何圓場？抑或只能你死我活別無他法？

播出時間：12月17日

播出平台：Disney+

《更好的人》

《更好的人》劇照

由《大娛樂家》鬼才導演麥可格雷希執導，改編自英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事，目不暇給的歌舞場面，還有多首羅比的暢銷金曲穿插其中！除了華麗視覺，更深入羅比的內心，對於親情、愛情、友情的反思與描寫，也觸及他藥物濫用的過往以及過去戀情。更瘋的是，羅比威廉斯片中從頭到尾都以「猴子」形象呈現，他也親自演出了其中一段。

播出時間：12月19日

播出平台：MyVideo

《一戰再戰》

《一戰再戰》劇照

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐首度合作影壇「大滿貫」名導保羅湯瑪斯安德森，電影以反叛、革命與父女情為主軸，娛樂又充滿深度。劇情描述激進左派革命份子巴柏，為了養育女兒逐漸退出抗爭前線；豈料16年後，昔日死敵捲土重來，目標竟是無辜的女兒！在絕境中，巴柏只好聯絡過去的革命夥伴，展開驚天動地的拯救行動。

播出時間：12月27日

播出平台： 中華電信MOD、Hami Video影劇館+（CATCHPLAY+、MyVideo已上架）

