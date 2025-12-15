好萊塢大導夫婦陳屍南加州豪宅 警方朝疑似他殺偵辦

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）和國家廣播公司（NBC）今天報導，「當哈利遇上莎莉」導演兼影星羅勃雷納夫婦陳屍在他們位於南加州的豪宅內，當局正朝「疑似他殺」方向展開調查。

洛杉磯警方今晚在記者會中表示，目前尚未對外證實陳屍在布倫特伍德社區（Brentwood）豪宅的兩名死者身分，也未對任何嫌疑人進行偵訊。

法新社、路透社和美聯社等媒體報導，羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer）陳屍在洛杉磯布倫特伍德社區住處，一名熟悉調查情況的執法人員證實，死者正是雷納夫婦，但因未獲授權公開談論細節，只能匿名向記者透露消息。

廣告 廣告

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）與加州州長紐松（Gavin Newsom）也分別發表聲明，證實78歲的羅勃雷納與68歲的辛格已經離世。

洛杉磯警方表示，執法當局正朝「疑似他殺」方向偵辦；洛杉磯消防局指出，今天下午約3時30分接獲通報後，救護人員旋即趕赴現場。兩人的確切死因將由洛杉磯郡法醫辦公室（Los Angeles County Medical Examiner's Office）對外公布。

喜劇巨擘之子、也憑藉自身成就成為一代名導的羅勃雷納以「公主新娘」（The Princess Bride）、「當哈利遇上莎莉」（When Harry Met Sally）、「軍官與魔鬼」（A Few Good Men）等作品，成為其世代最具代表性的電影創作者之一。

他在23歲時演出情境喜劇「一家子」（All in the Family）嶄露頭角，之後演而優則導，並於1984年「搖滾萬萬歲」（This is Spinal Tap）交出導演處女作，專注電影導演工作的他接連推出多部深受各界喜愛的經典之作。

羅勃雷納縱橫影壇40載，他在幕前以親切、健談的形象著稱，私下則是直言不諱的自由派倡議者。出生於紐約市的他是已故喜劇編劇兼演員卡爾雷納（Carl Reiner）之子，也以熱衷參與政治運動聞名，常為美國民主、社會議題發聲。

他在2024年接受英國「衛報」（Guardian）訪問時說：「如果你是所謂的『星二代』，機會之門確實會打開，但你必須做出成績；如果做不到，這道門很快就會關上。」

羅勃雷納1971年與美國知名女導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）結婚，這段婚姻維持了10年。兩人離婚後，羅勃雷納在「當哈利遇上莎莉」片場邂逅辛格，兩人1989年步上紅毯，並育有3名子女。

辛格過去曾任攝影師，美國總統川普與史瓦茲（Tony Schwartz）合著「川普：交易的藝術」（Trump: The Art of the Deal）一書封面所使用的照片，就是她拍攝的作品。

洛杉磯市長巴斯在聲明中寫道：「這對我們的城市與國家而言，都是極其沉痛的損失。羅勃雷納對美國文化和社會的貢獻影響深遠，他透過創作與為社會與經濟正義奮鬥的倡議行動，改善了無數人的生活。」（編譯：劉文瑜）1141215