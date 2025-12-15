好萊塢大導羅伯．萊納夫妻遭砍殺雙亡 知情人曝：32歲兒子涉嫌弒親

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美國好萊塢名導羅伯．萊納（RobReiner）與妻子蜜雪兒．辛格．萊納（MicheleSingerReiner）14日被發現陳屍於洛杉磯住家中。警方接獲通報後趕赴現場，發現有一男一女倒臥屋內，隨後證實兩名死者身分為羅伯萊納夫妻，外媒到報導，夫妻倆的兒子涉嫌弒親。

美國好萊塢名導羅伯．萊納（RobReiner）與妻子陳屍於洛杉磯住家中，警方封鎖現場、大批媒體到場。（圖／美聯社）

根據外媒《PEOPLE》報導，多名知情人士透露，涉案嫌疑人疑似為兩人的32歲兒子尼克．萊納（NickReiner）。警方指出，死者身上均有與刀具相符的傷口，目前全案已列為他殺案件偵辦，但相關嫌疑人身分與犯案動機，警方尚未正式對外說明，案情仍在調查中。

美國好萊塢名導羅伯萊納夫妻遺體上有刀傷痕跡。（圖／美聯社）

報導指出，尼克．萊納過去曾公開談及自己長期受毒癮所苦，約自15歲起便多次進出戒毒機構，並曾一度流落街頭、無家可歸。這段經歷也成為他共同編劇的半自傳電影《成為查理》（BeingCharlie）的創作靈感。警方目前仍持續釐清案件細節，後續發展有待進一步公布。

