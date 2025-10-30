好萊塢大師現身弘光傳授特效妝 學生嗨喊：萬聖節現學現賣
弘光科技大學化妝品應用系在萬聖節前夕，邀請曾參與《納尼亞傳奇》等好萊塢電影特效妝設計的AKIHITO老師，進行「透過特效妝容探索電影魔法特效妝講座」，現場示範栩栩如生的第三隻眼、傷口令學生大開眼界。學生說，經過大師講解才知道，電影中的怪物、傷口還是得依賴特效妝及雕塑呈現立體感，現場所學到的技法今年萬聖節派對正好可以用！
妝品系副主任許慈芳表示，AKIHITO老師曾參與《鐵血戰士》、《納尼亞傳奇》三部曲、《鋼鐵人2》等多部好萊塢大片的特效妝設計，擁有20多年的電影特效經驗。從傷口妝到怪物造型，每一個作品都展現精湛技術和無與倫比的創意，深深吸引觀眾。
在講座中，AKIHITO老師不僅分享了自己在好萊塢的工作經歷，還親自示範了特效妝的製作過程，包括如何用簡單的材料如乳膠、血漿等，打造出真實的傷口和受傷效果。
令師生印象最深刻的是，AKIHITO老師示範從如何利用假皮和安全別針製作出撕裂感傷口，及運用層次疊加顏色讓傷痕看起來更加真實。許慈芳指出，每一個細節都令學生們感到震驚，並讓他們對特效化妝有了全新的理解與尊重。
參加講座的多位學生說，原本以為電影中的怪物、傷口全是電腦特效，聽大師講解才知道其實很多都是依賴化妝和雕塑來實現立體感及創意，這一切背後需要無數的時間與心血，能近距離看到特效妝作品的製作過程，對電影特效化妝產生了更深的興趣。
還有學生開心地說，最棒的是講座上所學到的特效妝技法，在10月31日萬聖節派對正好可以派上用場，這麼逼真的傷口，一定會令參加派對的朋友嘆為觀止。
許慈芳強調，特效化妝技術在電影、舞台劇中的應用日益增長，這次講座讓學生不僅學到特效妝的技術，也對電影製作中的幕後工藝有了更深的認識。特效妝不僅僅是化妝技巧，更是一種結合了雕塑、設計和創意的藝術形式，透過大師講座，有助於啟發學生探索妝品的多元專業領域發展。
