好萊塢女星喪親暴瘦！竟慘被被網暴攻擊 她哽咽揭真相：身體直接停擺

記者王培驊／綜合報導

凱特貝琴薩媽媽抗癌超過兩年仍去世。（圖／翻攝自IG @katebeckinsale）

以電影《珍珠港》、《決戰異世界》系列走紅的好萊塢女星凱特・貝琴薩（Kate Beckinsale），近日罕見在社群平台親自發聲，正面回應外界長期對她外貌與體重驟減的惡意批評。她在影片中數度哽咽，坦言所謂的「暴瘦」並非刻意節食或過度自律，而是接連失去至親所造成的巨大心理創傷。

凱特・貝琴薩因為失去親人打擊太大暴瘦。（圖／翻攝自TikTok @kate..beckinsale）

凱特在IG上發布情緒沉重的影片，一開口便直言：「2025年真的、真的非常艱難。」她透露，一年多前繼父離世後，自己又陪伴罹患第四期癌症的母親抗病超過兩年，最終仍在2025年中失去了母親。接連的喪親打擊，讓她身心幾乎崩潰。她哽咽表示：「獨自看著最愛的人承受痛苦與死亡，會讓人連『飢餓』都感覺不到。」強調這並不是外界揣測的厭食症，也不是意志力問題，而是「身體在震驚與創傷之下彷彿整個關閉了」，機能幾乎停擺。

廣告 廣告

凱特・貝琴薩因為失去親人打擊太大暴瘦。（圖／翻攝自TikTok @kate..beckinsale）

凱特坦言，自己近來因體態明顯消瘦，遭到大量網友攻擊與揣測，甚至被指責「失控」、「太瘦不正常」。她直言，改變食慾與體重是哀傷中常見的身體反應，卻仍有人在不了解真相的情況下留下刻薄言論，讓她感到痛心。影片中，她也提到自己從小便經歷生離死別。親生父親、英國演員理查德・貝琴薩於1979年因心臟疾病猝逝，當時她年僅5歲。她坦言，這些創傷在生命不同階段反覆出現，對身心造成深遠影響。

對於部分網友針對外貌的攻擊，凱特毫不留情反擊，直言自己很感謝父母的教育，讓她永遠不會對正在受苦的人留下惡意評論。她更強硬表示：「我拒絕變成那種因他人痛苦而冷嘲熱諷的人。」凱特也呼籲外界停止對他人外貌的主觀評判，強調每個人面對失去時的心理與生理反應都不同，體重變化往往只是冰山一角。她也透露，目前正專注於心理復原與生活調整，希望外界能以理解與同理心取代指責。

更多三立新聞網報導

造謠NewJeans出事了！鍵盤酸民踢到鐵板 「遭檢方起訴」超慘下場曝光

《冠軍之路》票房炸裂！峮峮驚喜現身「親發衛生紙」：怕電影太催淚

BTS全員合體唱進高雄！台灣場傳「選定世運主場館」 開唱時間點曝光

AOA珉娥元旦輕生！今突大動作「關閉IG帳號」 公司發聲揭她最新狀況

