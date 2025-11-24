好萊塢女星執導筒！凱特溫絲蕾、克莉絲汀史都華作品曝

《再見六月》是凱特溫絲蕾首次擔任導演的串流大片，故事描述一位母親在耶誕節前夕，健康突然出狀況，面對即將到來的生命終點卻能處變不驚，從容安排自己的人生謝幕。預告中可見母親對孩子們說：「讓我體面一點，我從沒死過，我想美美地上路。」影片中，這位母親甚至幽默地表示：「或許我如果走運，會變成雪降臨人間，這樣就能在耶誕節看到你們。」讓片中充滿感人及笑料。而電影編劇喬安德斯是凱特溫絲蕾與前夫、名導演山姆曼德斯所生的兒子，凱特溫絲蕾表示一直都很關注孩子的創作。

凱特溫絲蕾自導自演串流電影《再見六月》。（圖／Netflix提供）

廣告 廣告

另一方面，克莉絲汀史都華執導的《流年似水》則挑戰女性創傷題材。這部作品是史都華的首部劇情長片，故事改編自編劇安迪明哥為作家妻子所撰寫的成長史，呈現女主角從藝術創作和體育生涯中找到自我的過程。史都華不僅執導，還參與了劇本創作。影片已入選坎城影展「一種關注」單元，映後獲得觀眾起立鼓掌長達6分半鐘的熱烈回應。

克莉絲汀史都華執導長片。（圖／翻攝自vanityfair）

這兩位好萊塢女星跨足導演領域的嘗試，不僅展現她們多方面的才華，也為電影創作帶來新的女性視角。她們的作品皆聚焦於人物內心的成長與轉變，透過細膩的情感刻畫，呈現出深刻動人的故事。《再見六月》將在耶誕節於Netflix上線，《流年似水》則預告12月陸續於北美等大銀幕上，與全球影迷見面。

更多 TVBS 報導

容貌焦慮+遭霸凌 凱特溫絲蕾崩潰心路歷程

凱特溫絲蕾女兒太強了 《腓尼基計劃》首挑大樑展現大將之風

憶《鐵達尼號》門板漂浮那幕 凱特溫絲蕾爆：李奧納多跪著拍

凱特溫絲蕾拍片拍到椎間盤裂開原因曝光 猛喊：給我止痛藥

