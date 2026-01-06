好萊塢女星瘦過頭遭惡評！凱特貝琴薩揭喪親痛

娛樂中心／曾詠晞報導

以電影《珍珠港》與《決戰異世界》系列聞名的好萊塢女星凱特・貝琴薩（Kate Beckinsale）以「珍珠港」、「決戰異世界」聞名，近期針對長期以來外界對其外貌與體重驟減的惡意批評，罕見在社群平台發聲回應。她在影片中感性吐露，體態的劇烈變化並非是自身刻意結食或是自律，而是因為在短時間內痛失2位至親，而導致嚴重的心理創傷。凱特表示，繼父在1年多前離世後，她陪伴身患第四期癌症的母親與病魔對抗2年多後，在2025年中也送走了深愛的母親。面對接連發生的喪親之痛，她哽咽著形容：「目睹所愛之人承受痛苦與死亡，會讓人感覺不到飢餓。」強調身體機能因巨大的震驚與創傷而幾乎陷入停擺，並非外界所揣測的厭食症狀。

凱特貝琴薩（左）與母親（右）在劇組的合照。（圖／翻攝自「katebeckinsale」IG）





事實上，凱特・貝琴薩前段時間便曾因體型暴瘦問題多次反擊網友的指責，但此次影片是她首度完整揭露外貌爭議背後的私人悲劇。她在鏡頭前數度哽咽，透露自己至今仍會在深夜下意識地想傳訊息給母親，才猛然意識到對方已不再。這份無法填補的心靈空缺，也喚起了她童年時期的傷痛；她的親生父親、英國著名演員理查德・貝琴薩在1979年因心臟疾病猝逝時，她年僅5歲。接連在生命不同階段面對生離死別，讓她深刻體會到創傷對身心的毀滅性影響，這也正是她決定站出來說明真相的主要原因，希望藉此化解不實傳聞，保護個人隱私與尊嚴。

凱特貝琴薩（右）在母親（左）抗癌的兩年多裡始終守在身旁，最終媽媽仍離開了人世。（圖／翻攝自「katebeckinsale」IG）

在影片結尾，凱特・貝琴薩誠懇地向大眾喊話，指出每個人面對摯愛離世的心理反應與生理代謝都不盡相同，外表體現出的消瘦往往只是冰山一角。她呼籲外界在不了解事實真相前，應停止對他人外貌進行主觀且具攻擊性的評判，並期盼透過分享自身的心路歷程，能讓更多人關注創傷後壓力對身體健康造成的深遠影響。凱特也表示，現階段將專注於心理復原與生活調整，期盼大眾能以理解與關懷取代無謂的指責。

原文出處：《珍珠港》女星暴瘦真相曝光！痛失至親引創傷，感性揭露：身體已停擺

