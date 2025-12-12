好萊塢女星車禍亡享壽60歲！曼哈頓街頭遭撞傷

出生於出生於北卡羅來納州達勒姆的女星溫妮戴維斯（Wenne Alton Davis）過去曾在熱門影集《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）中飾演一名警察。當地時間8日傳出她在紐約曼哈頓街頭過馬路時，遭一輛左轉的黑色凱迪拉克SUV撞上，溫妮戴維斯頭部和身體都有嚴重挫傷，送醫後仍不治，享壽60歲。

溫妮戴維斯是許多影集和作品中常見的配角，除了在《漫才梅索太太》第5季中飾演警察外，她也在2011年電影《羞恥》中演出警察，近年作品還有電視劇《盲點》、《Girls5eva》、《新阿姆斯特丹》、《火線救援》等。

據外媒報導，8日溫妮戴維斯在曼哈頓中城過馬路時遭一輛凱迪拉克撞傷，救護車到場後將她送到西奈山醫院，最後仍不治；當地警方表示，肇事的是一位61歲男性駕駛，事發後沒有逃逸、留在現場，而紐約市警察局高速公路交通事故調查小組還在調查事故主因，尚未起訴或逮捕該位駕駛。

溫妮戴維斯本名Wendy Davis，出道近20年，年輕時因對表演有興趣便搬到紐約開始從事藝術事業，並從事單口喜劇表演，早年曾在約翰甘迺迪國際機場 (JFK) 從事安檢工作，以貼補她從事演員工作不穩定的收入。而溫妮戴維斯的經紀人Jamie Harris稍早在IG證實此事，並曬出兩人合照說：「除了愛沒有任何的話想說，我的老朋友希望你安息，我們會永遠思念你」。

