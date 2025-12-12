好萊塢女星遇死亡車禍 友曝最後私訊「像在道別」

美國好萊塢女星溫妮·奧爾頓·戴維斯（Wenne Alton Davis）於當地時間8日遭到一名61歲計程車司機撞上，享壽60歲。（圖／翻攝自Wenne Alton Davis IG）





美國好萊塢女星溫妮·奧爾頓·戴維斯（Wenne Alton Davis）於當地時間8日遭到一名61歲計程車司機撞上，送醫後仍不治，享壽60歲，經紀公司及經紀人也證實她的死訊。

根據外媒《New York Daily News》報導，警方稱，戴維斯在當日晚間近9時行走經百老匯大道與西53街路口附近時，遭到計程車左轉時撞上，造成她頭部及身體重傷，緊急送醫仍不治。

戴維斯的好友表示，戴維斯遭撞幾小時前才分享一段溫馨影片，影片中她向好友表達，「我愛你，我很感激你」，好友則透露「我覺得很奇怪，因為我覺得她好像在跟我道別」，另外戴維斯的鄰居也表示，「現在事情發生了，這一切都讓我覺得很不可思議。」

戴維斯所屬經紀公司Clear Talent Group的副總裁傑米·哈里斯在聲明中說道，「我只能用『耀眼的光芒』來形容溫妮·奧爾頓·戴維斯」、「她熱愛紐約，熱愛表演，熱愛她在肯尼迪劇院的同事，最重要的是，她熱愛她的家人和朋友，她的朋友們也很多。」

戴維斯生前在甘迺迪國際機場（JFK）擔任全職海關官員，同時兼職演員工作，包括在獲得艾美獎榮譽的《漫才梅索太太》中飾演一名警察，以及其他演出作品，包括2011年麥可·法斯賓達（Michael Fassbender）主演的《性愛成癮的男人》（Shame）中的角色。



