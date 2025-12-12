好萊塢女星過馬路「突被車撞」頭部重創身亡 享年60歲
娛樂中心／倪譽瑋報導
好萊塢女星Wenne Alton Davis曾出演熱門影集《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）以及多部影視的配角。美國時間8日，Wenne Alton Davis在紐約街頭過馬路時，被一輛轎車撞上，頭部因此重創，送醫搶救後仍不治，如今經紀人證實了她的死訊、肇事者則配合調查，尚未被起訴或逮捕。
綜合《紐約郵報》等外媒報導，Wenne Alton Davis出生於美國北卡羅來納州，本名是溫蒂戴維斯（Wendy Davis），曾在《漫才梅索太太》第五季中飾演一名警察，在演藝生涯中還有《盲點》（Blindspot）、《血熱之心》（The Normal Heart）等，雖然常扮演配角，但仍有知名度。
目前的Wenne Alton Davis除了從事演藝工作，還在甘迺迪國際機場 (JFK) 擔任全職海關官員，以維持生計。如今紐約市警察局報告，8日晚間她在紐約曼哈頓的百老匯大道（Broadway）上，過馬路時遭一輛左轉的黑色凱迪拉克撞上，整個人噴飛、頭部重創。
重傷的Wenne Alton Davis被緊急送往西奈山醫院，但仍不幸身亡；事後調查，肇事司機者是一名61歲的男子，撞到人後留在現場配合警方釐清車禍原因，目前尚未被起訴或逮捕。而Wenne Alton Davis的經紀人，如今出面證實了她的死訊，感嘆「她非常熱愛紐約、熱愛表演、熱愛她在甘迺迪機場的同事。」
