好萊塢女星Wenne Alton Davis過馬路遭車撞身亡 駕駛是61歲男子「無人被捕」

Wenne Alton Davis被車撞，當場身亡。翻攝advocate

以熱門影集《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）聞名的女星 Wenne Alton Davis，於8 日晚間在紐約市曼哈頓中城被一輛左轉的休旅車撞擊，因傷重不治身亡，享年 60 歲。這起致命車禍的肇事司機為一名 61 歲男子，事發後他留在現場，目前警方尚未逮捕任何人，案件仍在調查中。

曼哈頓中城傳憾事 女星不幸遭撞身亡

根據紐約市警察局的報告，這起事故發生在星期一晚間 10 點 45 分左右，地點位於百老匯大道（Broadway）與西 53 街的交叉口附近。女星 Wenne Alton Davis 當時正在穿越馬路，不幸被一輛正進行左轉的凱迪拉克休旅車撞上。警方表示，她頭部與身體遭受嚴重創傷，隨即被送往附近的西奈山西部醫院進行急救，但仍回天乏術。

Wenne Alton Davis原本預計退休。翻攝X @TMZ

生前身兼二職 知名作品包含《漫才梅索太太》

Wenne Alton Davis 的本名是溫蒂戴維斯 (Wendy Davis)，她以 Wenne Alton Davis 作為藝名從事演藝工作。雖然她在螢幕上多扮演配角，但她在美劇圈內仍有知名度，最廣為人知的演出，是在艾美獎獲獎影集《漫才梅索太太》的第五季中飾演一名警察。她也曾參與《紐約新醫革命》（New Amsterdam）和《盲點》（Blindspot）等多部影集的演出。據報導，為了維持生計，她在表演工作之外，還在甘迺迪國際機場 (JFK) 擔任全職海關官員，鄰居透露她原本正準備退休。

肇事司機配合調查 警方未當場逮捕任何人

關於肇事司機的身份，警方證實他是一名 61 歲的男子。他事發後立即將車輛停下，並留在現場配合警方的調查工作。儘管事故造成女星死亡，但紐約警方在初步調查後，尚未以任何罪名對該名司機提出逮捕或起訴。目前，紐約市警察局事故調查小組仍在持續對這起車禍的發生原因和責任歸屬進行詳細的調查。



