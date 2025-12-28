「好萊塢女神」妮可基嫚離婚後首亮相回春指數太驚人！網友翻出20歲舊照對比：真的美回顏值巔峰！

（圖／翻攝自小紅書）

近日一組澳洲街頭照片在社群瘋傳，讓不少人第一眼都懷疑自己是不是看錯？原來是離婚後首度被捕捉到私下狀態的妮可基嫚，以一身淡黃色絲質長洋裝現身，金色捲髮在陽光下自然垂落，整個人輕盈又明亮，狀態好到完全顛覆外界對她年齡的想像。

從照片細看，她這次的造型幾乎回到早年最具代表性的模樣，自然捲髮、不刻意修飾的妝感，加上線條柔軟的洋裝剪裁，沒有過多華麗元素，反而把她本身的輪廓與氣質完整放大。手拎草編包、腳踩平底涼鞋，走在街頭的畫面既日常又耐看，完全不像刻意經營的明星街拍。

也正因為這股熟悉又陌生的「回春感」，網友開始自發性翻出她20多歲時的舊照對比，不少人發現，無論是捲髮弧度、臉部線條，甚至整體神情，都和當年高度重疊，讓「美回顏值顛峰」的說法迅速在留言區發酵。對比圖一出，更直接把討論推向高潮！

留言區隨即歪樓成大型好萊塢醫美討論現場，有人狂笑直呼黑科技是不是又偷偷進化，也有人認為，真正讓她看起來年輕的關鍵，其實是整個人的狀態與鬆弛感，比起外表更像是精神層面的回春！尤其在離婚後這個時間點被拍到，更讓不少網友感嘆，她看起來反而比前幾年自在許多。

不論外界怎麼猜測，這組照片之所以引發熱議，或許不只是因為「像不像20歲」，而是妮可基嫚身上那種重新回到自己節奏的從容感。走在街頭、不需要多做說明，就足以讓人停下來討論，也難怪這次的街拍，會被形容成一場不經意卻成功的顏值回歸。

