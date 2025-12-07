好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

AI創造的女演員Norwood，似假亂真，讓好萊塢抓狂。(取自維基百科/公有領域)

荷蘭演員、喜劇演員兼製作人艾琳范德費爾登(Eline Van der Velden)透過人工智慧(AI)工具生成女演員「蒂莉諾伍德」(Tilly Norwood)，9月更宣稱「諾伍德」已吸引了多家經紀公司關注。不過好萊塢顯然尚不能接受這麼時代前沿的概念，一些知名導演、演員都表達反感；這位帶著雀斑、一雙靈動大眼的AI虛擬人物「蒂莉諾伍德」要被當成真人還有很長一段路要走。

華爾街日報6日報導，當AI開始蓬勃發展時，范德費爾登很快就便接受這股新潮流，稱ChatGPT為「實習生」並將管理任務交給它。影片生成程式Sora去年問世後，她又看到了機會，「我被這一切的藝術性和詩意所震撼」，並注意到AI網紅正嶄露頭角，認為接下來就輪到AI電影明星。

廣告 廣告

范德費爾登在倫敦一家私人俱樂部的洗手間裡突然想到了「諾伍德」的形象，她想要一個真實又充滿英倫風情的鄰家女孩。今年2月9日，她把想法分享給ChatGPT，描述：「一位魅力四射、吸引全球的女明星，五官對稱、肌膚透亮，有迷人的綠眼睛和一頭長髮。」

「諾伍德」隨即誕生了；出現的第一張圖像不過是卡通風格；而每次AI優化臉部都會出現不完美之處，甚至出現三顆頭的版本。

到了3月，范德費爾登給了角色雀斑，又微調了過濃的眉毛，接下來半年范德費爾登和她的15人團隊一起努力定下「諾伍德」的形象，一共創作了2000個版本。

好萊塢演員、導演、工會對「諾伍德」表達不滿，稱她(或者「它」)有可能破壞真人演員和工作人員的生計，同時侵蝕電影本身的藝術。著名「阿凡達」導詹姆斯卡麥隆(James Cameron)稱這類作品「令人恐懼」；名導吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)則說他寧願死也不願用AI製作電影。

艾蜜莉布朗(Emily Blunt)看了一眼「諾伍德」便臉色煞白地說：「天啊，我們完蛋了。」影星喬治克隆尼(George Clooney)預測AI的未來之路將非常艱難，AI將面臨與好萊塢相同的問題，那就是造星並不容易。

范德費爾登表示她並非要取代真正的演員，她追求的是一種全新的視覺語言，一種只能透過AI來創造的迷幻世界觀和不可思議的現實主義。她設想這將為電影製作人帶來「全新的創意復興」，並降低新作品的創作門檻，因為現在大製作電影的製作成本大部分都超過1億元。

更多世界日報報導

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上