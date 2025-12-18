好萊塢導演命案兒首出庭未認罪 手足悲慟發聲

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）好萊塢導演羅勃雷納的兒子尼克涉嫌持刀殺害雙親遭控兩項謀殺罪後，今天首度出庭；然而，他正式提訊的日期被延後3週，也未在法庭上提出認罪與否的答辯。

路透社報導，32歲的尼克（Nick Reiner）被勒令於明年1月7日回到洛杉磯郡高等法院（Los Angeles County Superior Court）接受提訊。法庭並未針對這次應辯方要求的延期提供理由。

尼克被控於14日一早持刀殺害他78歲的父親羅勃雷納（Rob Reiner），與他70歲擔任攝影師兼製作人的母親蜜雪兒（Michele），並於案發後逃離雙親位在洛杉磯高檔布倫特伍德社區（Brentwood）的豪宅。

兩人遺體是當天下午被發現的。多年來都不諱言有毒癮問題的尼克，當晚在洛杉磯市中心南加州大學（University of Southern California）校園附近一座公園被捕。

家屬今天未到庭旁聽。但尼克34歲兄長傑克（Jake Reiner）和27歲胞妹羅米（Romy Reiner）事後發表聯合聲明，是兩人自命案以來首度公開發聲。

兄妹倆表示：「言語難以形容我們無時無刻所經歷的痛苦。」他們說：「我們失去雙親羅勃與蜜雪兒雷納所遭受的震驚與打擊，沒有人該有相同經歷。他們不僅是我們的父母，更是我們最好的朋友。」

根據「紐約時報」（New York Times）報導，羅米是發現父親遺體的人。1名按摩師傅依約抵達宅邸後，遲遲無人應門，因此聯絡羅米請求協助。紐時引述家族友人的說法指出，羅米一直到救護人員抵達現場後才知道母親同樣遇害。

兩項一級謀殺罪若判有罪，最重可判無期徒刑且不得假釋，或處以死刑。加州雖保留死刑，但自2006年以來就未曾行刑。（編譯：蔡佳敏）1141218