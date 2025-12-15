好萊塢導演羅伯萊納夫妻洛杉磯住家身亡 疑似遭遇凶殺案

好萊塢導演羅伯雷納（Rob reiner）與妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer Reiner）驚傳在洛杉磯家中身亡，是家人14號去住所才發現，且疑似是一起凶殺案。其家族發言人僅證實夫妻死訊，表示對這突如其來的噩耗感到心碎，並懇請外界在這段無比艱難的時期尊重家屬隱私。

目前還未找到相關嫌疑犯，洛杉磯警方正在申請搜索令搜查兩人住所，也會與每一位家庭成員交談，以查明這起調查的真相。

羅伯雷納是著名喜劇演員卡爾·雷納和女演員艾絲特爾·雷納的兒子，事業橫跨演員和導演，曾在電視劇《一家子》中飾演女婿一角，並於1970年代間贏得兩次艾美獎。其中他在著名電影《軍官與魔鬼》擔任導演和監製，該片廣受好評，在奧斯卡金像獎及金球獎獲得不少獎項的提名；另外他也在《戰慄遊戲》、《當哈利碰上莎莉》擔任導演和監製，是著名好萊塢導演。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導