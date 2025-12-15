好萊塢導演羅伯萊納家中爆命案！1男1女陳屍死因成謎

美國洛杉磯警方於當地時間14日證實，知名導演兼演員羅伯萊納（Rob Reiner）位於加州布倫特伍德的住宅內發現兩人死亡。洛杉磯消防局表示，死者為一名約78歲男子及一名約68歲女子，兩人被發現時已無生命跡象，洛杉磯警局劫案兇殺科已接手調查。



羅伯萊納（Rob Reiner）位於加州布倫特伍德的住宅內發現兩人死亡。（圖／美聯社）

洛杉磯消防局救護人員約於當地時間14日下午3時接獲通報，前往位於查德本大道的住宅處理案件。警方隨後以「救護死亡調查」名義進駐現場，晚間現場仍可見大量警力封鎖。多名執法人員證實知悉此案，但以調查仍在進行為由，拒絕透露進一步資訊，相關細節尚未對外公布。

儘管警方並未透露死者的身份，但兩名死者的年齡與羅伯萊納夫妻相符。鄰居表示，羅伯萊納與妻子平時居住於該處，財產資料亦顯示兩人為該住宅所有人。

羅伯萊納曾獲得兩次艾美獎的肯定，執導了多部經典電影。他的代表作品包括1984年的《搖滾萬萬歲》和1987年的《公主新娘》，其他還有《軍官與魔鬼》、《一路玩到掛》、《再造奇蹟》、《震撼真相》等作品。

