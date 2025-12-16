好萊塢導演羅伯·雷納夫婦家中身亡，其子尼克涉嫌謀殺被捕

據報導，這對夫妻死於家中，身上有多處刀傷。 [Getty Images]

知名電影導演羅伯·雷納（Rob Reiner）與妻子米歇爾·辛格·雷納（Michele Singer Reiner）在洛杉磯的家中被發現身亡，其後他們的兒子尼克·雷納（Nick Reiner）因涉嫌謀殺被捕。

洛杉磯警局週一（12月15日）表示，32歲的尼克·雷納已被逮捕，目前無保釋候審。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，這對夫妻的28歲女兒羅米（Romy）於週日在家中發現父母身上有多處刀傷。

廣告 廣告

羅伯·雷納以執導多部經典電影聞名，作品涵蓋多種類型，包括《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally，《90男歡女愛》）、《搖滾萬萬歲》（This Is Spinal Tap）、《伴我同行》（Stand By Me）、《危情十日》（Misery）以及《軍官與魔鬼》（A Few Good Men，《義海雄風》）等。

急救人員於週日下午約15:38（格林尼治時間23:38）接獲報案，前往加州布倫特伍德（Brentwood）這對夫妻的住所提供醫療協助。

洛杉磯消防局表示，兩名死者後來被確認為78歲的羅伯·雷納以及68歲的米歇爾·雷納，二人被當場宣告死亡。

警方指出，尼克·雷納在週日晚間約21:15被捕。調查人員尚未公開動機，並表示案件仍在調查中。

尼克·雷納曾公開談論自己因為毒癮和無家可歸而受苦。他的經歷成為2015年與父親共同製作的半自傳電影《我是查理》（Being Charlie）的靈感來源。

雷納一家居住在布倫特伍德，一個名人聚集的富裕社區，遍布豪宅、精品店與餐廳。週一早上，一名保安站在住所外，媒體則聚集在前門。

羅伯·雷納是喜劇大師卡爾·雷納（Carl Reiner）的兒子，在1960年代開始演藝生涯，並因在電視情境喜劇《一家子》（All in the Family/《全家福》）中飾演「肉頭」（Meathead）而成名。

他在1984年執導並主演了邪典偽紀錄片《搖滾萬萬歲》（This Is Spinal Tap），奠定了行業地位。

雷納曾於1971年至1981年間與《拉維恩和雪莉》（Laverne & Shirley）中的女星潘妮·馬歇爾（Penny Marshall）結婚，並收養了馬歇爾的女兒、女演員崔西·雷納（Tracy Reiner）。

1989年，他與米歇爾·雷納結婚，並表示兩人是在拍攝《當哈利遇上莎莉》期間相識。夫妻倆育有三名子女。

羅伯·雷納與家人（包括兒子尼克，左四）出席電影首映會。 [Getty Images]

米歇爾·雷納是一名演員、攝影師和製片人，也是攝影與製作公司Reiner Light的創辦人。

羅伯·雷納以直言不諱的政治立場及支持民主黨候選人聞名。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發文稱雷納夫婦去世「非常悲傷」之餘，也批評了雷納「據報」是「因患有嚴重且無法治癒的『反特朗普症』而導致他人憤怒」，暗示這與其政治立場有關。

「他以對唐納德·J·特朗普極度著迷導致人們抓狂而著稱。」美國總統這樣寫道。

特朗普所指的報導為何並不明確，而警方目前將案件視為謀殺，尚未評論任何可能的動機。

特朗普及其盟友常用「反特朗普症」（Trump Derangement Syndrome）一詞形容批評他的人，而雷納是特朗普的公開批評者。

特朗普的帖文引發共和黨內部分人士批評，包括前盟友瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene），她表示此事是「家庭悲劇，與政治或政敵無關」。

她說：「許多家庭都面臨成癮和心理健康問題，這非常艱難，應以同理心面對，尤其當悲劇是以謀殺收場。」

雷納的朋友們也對特朗普的言論表示憤怒。

加州前州長夫人瑪麗亞·施萊佛（Maria Shriver）在X平台發文稱，這對夫妻是「盡心盡力的父母」。

「他們深愛他們所有的孩子，從未停止努力照顧他們。」她說。

今年曾參與《搖滾萬萬歲》續集拍攝的音樂巨星艾爾頓·約翰（Sir Elton John）則表示：「我對今天羅伯與米歇爾的消息感到難以置信。」

「他們是我遇過最美好的人之一，理應有更好的結局。」

曾出演雷納1985年電影《校門外》（The Sure Thing）的演員約翰·庫薩克（John Cusack）稱，他是「偉大的人」；而曾主演雷納1994年電影《北方》（North）的伊利亞·伍德（Elijah Wood）則表示，他對這對夫妻的死訊感到「震驚」。