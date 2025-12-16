好萊塢導演羅勃雷納夫婦遇害 兒子尼克面臨兩項謀殺指控

好萊塢導演羅勃雷納與妻子陳屍家中，洛杉磯地方檢察官宣布對兩人的兒子尼克雷納，提出兩項謀殺指控。

洛杉磯檢察官將對好萊塢導演羅勃雷納夫婦的兒子尼克，提起謀殺指控。這對夫婦周日被發現死在家中，身上有多處刀傷。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，32歲的尼克雷納面臨兩項一級謀殺指控，並且附加多項謀殺的特殊情節，如果罪名成立，他可能被判終身監禁。地區檢察官霍克曼指出，在監獄官員確認尼克雷納身體狀況良好後，他將被帶到法庭，正式接受指控。

霍克曼表示，目前還沒決定是否尋求判處死刑。尼克被指控使用危險而且致命的武器，也就是刀子。他也提到，現在斷言任何精神疾病是否和犯罪有關，還為時過早，推測這可能在審判中被提到。洛杉磯警察局長指出，這起案件讓人心碎，而且牽涉很多人，不但對雷納一家和親人如此，對整個城市來說也是如此。

羅勃雷納與妻子辛格在加州洛杉磯疑似遭到謀殺身亡的消息，震驚親友與粉絲。羅勃雷納幾乎什麼類型的片都能拍，而且往往叫好叫座，不論浪漫喜劇「當哈利遇上莎莉」、成長片「站在我這邊」、軍事法庭片「軍官與魔鬼」、還是恐怖的「戰慄遊戲」，都深受影迷喜愛。