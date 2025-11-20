好萊塢巨星對AI看法兩極！馬修麥康納、米高肯恩樂簽聲音授權，摩根費里曼怒控盜用！

《華爾街之狼》《黑暗騎士：黎明昇起》劇照

1.馬修麥康納投資AI公司，以自己的聲音推出西語電子報！

2.高齡92歲米高肯恩認為AI並非取代，而是幫助他人發聲！

3.摩根費里曼則怒斥：AI未經許可用他的聲音簡直「搶劫」！

【文／千尋少女】好萊塢再度掀起AI技術爭議，巨星們對此立場也出現明顯分歧。兩位擁有招牌聲線的奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）與資深演員米高肯恩（Michael Caine），近期與人工智慧音頻公司ElevenLabs簽署協議，正式授權複製自己的聲音。然而，以獨特嗓音著稱的摩根費里曼（Morgan Freeman）卻嚴厲批評AI未經授權盜用他的聲音，在好萊塢掀起更激烈的道德與產業討論。

根據《Variety》報導，馬修麥康納與米高肯恩均已和ElevenLabs簽署合作協議，將自己的聲音納入其「Iconic Voice Marketplace」平台。該平台讓第三方能申請使用名人的複製聲音，包含多位已故或在世傳奇人物聲線，使企業能合法取得授權，用於旁白與敘事創作。

馬修麥康納不僅簽署合約，更成為這家公司的投資者。他在聲明中表示，自2022年起便與ElevenLabs合作，對其技術能力深感驚艷。他也分享，自己創辦的電子報《Lyrics of Livin’》正是受益此技術，推出了西班牙語版本，讓他能以「自己的聲音」觸及更多讀者。他認為，回歸「聲音」這項最具人性的媒介，將實現真正的情感連結。

高齡92歲的米高肯恩則認為，AI 聲音並非剝奪演員的工作，而是讓更多人被聽見。他透過聲明表示：「多年來，我用聲音訴說感動人心的故事。現在，我要幫助他人找到他們的聲音。」他強調，ElevenLabs的技術不是要取代人性，而是為了歌頌人性。

與此同時，一向以沉穩嗓音征服影迷的摩根費里曼，對於近期越來越多AI未經授權便擅自複製、模仿他聲音的現象感到非常不滿。他在接受《衛報》專訪時表示：「我挺生氣的。我的原則跟所有演員一樣，別用虛假的東西來模仿我。我非常不欣賞這種事，而且這種表演是有報酬的。你想在我沒參與的情況下這個做，就是在搶劫我！」

《出神入化3》劇照

費里曼同時批評先前引發轟動的AI女演員蒂莉諾伍德（Tilly Norwood）。當時有報導稱，經紀公司考慮簽下這位合成演員。他直言：「沒人喜歡她，因為她不真實，而且取代真正演員的位置。演員工會的職責就是確保演員有戲可演，所以必然會有衝突。」

三位巨星的不同選擇，正反映了當前好萊塢對AI技術的深層矛盾。隨著技術迅速擴張，AI 與演員的界線如何界定？這項科技究竟是是革新還是威脅？這場爭論想必將隨著科技進步愈演愈烈。

