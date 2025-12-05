好萊塢巨無霸？Netflix 擊敗對手獨家洽購 Warner Bros. Discovery 傳涉資每股 30 美元勢重塑好萊塢版圖
Netflix 據報已擊敗 Paramount 及 Comcast 等競爭對手，與 Warner Bros. Discovery 展開獨家收購談判。這宗潛在交易若成事，將讓串流巨頭 Netflix 囊括 HBO Max 及歷史悠久的華納片場，隨時引發荷里活及全球娛樂產業的世紀大洗牌。
據《華爾街日報》及多間外媒引述消息人士報道，串流媒體巨頭 Netflix 已與 Warner Bros. Discovery（華納兄弟探索，簡稱 WBD）進入獨家談判階段，計劃收購其旗下的影視製作室及串流平台 HBO Max。
交易細節：高額分手費與業務分拆
消息指，Netflix 是次出價擊敗了由 David Ellison 領導的 Paramount（派拉蒙）及 Comcast。據悉，Netflix 提出的收購價約為每股 28 至 30 美元，交易主要以現金支付。為顯示決心並釋除監管疑慮，Netflix 更提出若交易最終因反壟斷審查而被否決，將向 WBD 支付高達 50 億美元的「分手費」。
是次收購的焦點在於 WBD 最具價值的資產：包括擁有《哈利波特》（Harry Potter）、DC 系列電影等強大 IP 的華納兄弟影視製作室，以及擁有《權力遊戲》（Game of Thrones）等優質內容的串流平台 HBO Max。
至於 WBD 旗下的傳統有線電視頻道，如 CNN、TNT 及 TBS 等，則不在此次收購範圍內。WBD 計劃在交易完成前，將這些線性電視資產分拆為獨立公司，意味著 Netflix 將集中火力攻佔更有增長潛力的串流及內容製作領域。
競爭對手不滿 監管成最大隱憂
這場收購戰過程激烈，落敗的 Paramount 對結果表示強烈不滿。報道指 Paramount 的法律團隊已去信 WBD 行政總裁 David Zaslav，質疑競投過程不公且「被污染」，認為 WBD 管理層偏袒 Netflix 的提案。
若交易落實，Netflix 將由單純的串流平台搖身一變，成為擁有百年歷史片場及龐大片庫的荷里活超級巨無霸。這無疑會引起美國司法部及聯邦貿易委員會的高度關注。業界人士擔心，Netflix 與 HBO Max 的結合將賦予其在串流市場過大的定價權及話語權，這也是為何 Netflix 願意開出天價分手費作擔保的原因。
Warner Bros. Discovery and Netflix Enter Exclusive Deal Negotiations
