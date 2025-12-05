Yahoo Tech

好萊塢巨無霸？Netflix 擊敗對手獨家洽購 Warner Bros. Discovery 傳涉資每股 30 美元勢重塑好萊塢版圖

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
The Netflix logo is shown on one of their buildings in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, U.S., December 2, 2025. REUTERS/Mike Blake
The Netflix logo is shown on one of their buildings in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, U.S., December 2, 2025. REUTERS/Mike Blake

Netflix 據報已擊敗 Paramount 及 Comcast 等競爭對手，與 Warner Bros. Discovery 展開獨家收購談判。這宗潛在交易若成事，將讓串流巨頭 Netflix 囊括 HBO Max 及歷史悠久的華納片場，隨時引發荷里活及全球娛樂產業的世紀大洗牌。

據《華爾街日報》及多間外媒引述消息人士報道，串流媒體巨頭 Netflix 已與 Warner Bros. Discovery（華納兄弟探索，簡稱 WBD）進入獨家談判階段，計劃收購其旗下的影視製作室及串流平台 HBO Max。

交易細節：高額分手費與業務分拆

消息指，Netflix 是次出價擊敗了由 David Ellison 領導的 Paramount（派拉蒙）及 Comcast。據悉，Netflix 提出的收購價約為每股 28 至 30 美元，交易主要以現金支付。為顯示決心並釋除監管疑慮，Netflix 更提出若交易最終因反壟斷審查而被否決，將向 WBD 支付高達 50 億美元的「分手費」。

廣告

是次收購的焦點在於 WBD 最具價值的資產：包括擁有《哈利波特》（Harry Potter）、DC 系列電影等強大 IP 的華納兄弟影視製作室，以及擁有《權力遊戲》（Game of Thrones）等優質內容的串流平台 HBO Max。

至於 WBD 旗下的傳統有線電視頻道，如 CNN、TNT 及 TBS 等，則不在此次收購範圍內。WBD 計劃在交易完成前，將這些線性電視資產分拆為獨立公司，意味著 Netflix 將集中火力攻佔更有增長潛力的串流及內容製作領域。

競爭對手不滿 監管成最大隱憂

這場收購戰過程激烈，落敗的 Paramount 對結果表示強烈不滿。報道指 Paramount 的法律團隊已去信 WBD 行政總裁 David Zaslav，質疑競投過程不公且「被污染」，認為 WBD 管理層偏袒 Netflix 的提案。

若交易落實，Netflix 將由單純的串流平台搖身一變，成為擁有百年歷史片場及龐大片庫的荷里活超級巨無霸。這無疑會引起美國司法部及聯邦貿易委員會的高度關注。業界人士擔心，Netflix 與 HBO Max 的結合將賦予其在串流市場過大的定價權及話語權，這也是為何 Netflix 願意開出天價分手費作擔保的原因。

更多內容：

Warner Bros. Discovery and Netflix Enter Exclusive Deal Negotiations

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

邵雨薇《人浮於愛》面對被侵犯 吐心裡的痛：永遠停在17歲

邵雨薇《人浮於愛》面對被侵犯 吐心裡的痛：永遠停在17歲

《人浮於愛》開播後掀起強烈迴響，宋芸樺感性表示：「《人浮於愛》陪我從 30 歲女孩跨到女人。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多啟發。」范少勳則說：「謝謝觀眾的支持，請一定要看到最後，也許結局會讓你更理解『愛的模樣』。」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前發起對話
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動　全場鼻酸

瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動　全場鼻酸

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發起對話
宋芸樺再披婚紗！點頭嫁范少勳　下秒他竟吻了別人

宋芸樺再披婚紗！點頭嫁范少勳　下秒他竟吻了別人

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導愛情影集《人浮於愛》本週末將迎來大結局。主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪得知好消...

FTNN新聞網 ・ 1 天前2
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...

雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...

最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前2
劉冠廷《雙囍》陷婚禮危機　一天趕兩場驚呼：「不能讓我爸媽發現！」

劉冠廷《雙囍》陷婚禮危機　一天趕兩場驚呼：「不能讓我爸媽發現！」

劉冠廷談及此次《雙囍》劇中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，他分享：「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰...

CTWANT ・ 1 天前發起對話
劉書宏被打到骨裂！才剛康復就「脫衣滾床」　激情畫面曝光認了：滿硬的

劉書宏被打到骨裂！才剛康復就「脫衣滾床」　激情畫面曝光認了：滿硬的

劉書宏、邱子芯在三立《百味人生》中組成「凡姝CP」受觀眾喜愛，兩人從原先不被看好，到劇情越走越像浪漫偶像劇，討論度狂飆。兩人劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫、火花四射，讓觀眾直呼愈看愈上頭。

鏡報 ・ 1 天前發起對話
Netflix Top 2《亦舞之城》深情男神鍾漢良追回舊愛秦嵐、陳妍希《狙擊蝴蝶》搭檔小19歲男星、王星越《暗影偵探》拆穿陰謀｜12月陸劇推薦（不斷更新）

Netflix Top 2《亦舞之城》深情男神鍾漢良追回舊愛秦嵐、陳妍希《狙擊蝴蝶》搭檔小19歲男星、王星越《暗影偵探》拆穿陰謀｜12月陸劇推薦（不斷更新）

看完最近的夯劇《他為什麼依然單身》，也看到《梟起青壤》最新一集，鬧劇荒了嗎？別擔心！現在又有新一波陸劇陸續定檔

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前1
傳陳水扁主持節目！黃揚明轟：又施展老步數

傳陳水扁主持節目！黃揚明轟：又施展老步數

[NOWnews今日新聞]《上報》昨（3）日報導，目前在保外就醫的前總統陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，預計明年初正式播出。資深媒體人黃揚明今（4）日表示，陳水扁如果...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前90
Netflix Top 3《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情、評價整理

Netflix Top 3《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情、評價整理

【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 週前17
陳曉、陳妍希新劇檔期重疊！兩人角色「離婚、退婚」網呼：好巧合

陳曉、陳妍希新劇檔期重疊！兩人角色「離婚、退婚」網呼：好巧合

陳曉與陳妍希離婚近一年，兩人新戲同時上架，角色設定竟不謀而合！陳妍希在《狙擊蝴蝶》中飾演離婚女性，與小19歲的周柯宇上演姐弟戀；而陳曉在爆紅劇《大生意人》中，飾演因身分問題被退婚的角色。兩人的劇情設定與現實生活的巧合，引發網友熱議。

TVBS新聞網 ・ 1 天前發起對話
獨家／粿粿與范姜鬧婚變　禍及俐蓁校園演唱會被取消光光

獨家／粿粿與范姜鬧婚變　禍及俐蓁校園演唱會被取消光光

范姜彥豐控訴王子介入他與粿粿的3年婚姻，此事爆發以來，3人其實都不好過，范姜爆瘦了十多公斤、王子演藝事業暫停，粿粿則背負了上百萬的離婚費，此事更禍及曾邀范姜彥豐合拍新歌〈遇見愛〉MV的啦啦隊員俐蓁，據了解，她不僅遭到網友炎上，連原本談定了十多場校園演唱會，一夕之間被取消光光， 損失慘重。

鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前22
雷/《親愛的X》大結局前夕：金裕貞閃婚「神秘財閥男」洪宗玄！丈夫到底隱藏什麼驚人秘密...最終回分曉！12/4大結局即將登場

雷/《親愛的X》大結局前夕：金裕貞閃婚「神秘財閥男」洪宗玄！丈夫到底隱藏什麼驚人秘密...最終回分曉！12/4大結局即將登場

熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第10集，下週倒數兩集就正式大結局！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，黃寅燁飾演的「許仁康」在上週悲劇收場，這週劇情有著驚人發展，洪宗玄飾演的新角色「文道赫」登場，為劇情帶來新的轉折！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 天前3
現在有什麼好看的劇？韓劇《親愛的x》本週大結局、Disney+《操控遊戲》重口味！台劇首追Netflix《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》也必看｜11月Yahoo戲劇排行榜Top 10

現在有什麼好看的劇？韓劇《親愛的x》本週大結局、Disney+《操控遊戲》重口味！台劇首追Netflix《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》也必看｜11月Yahoo戲劇排行榜Top 10

2025年11月追劇排行榜名單熱騰騰出爐啦！金裕貞、金永大主演的HBO韓劇《親愛的x》演繹暗黑女明星與她的守護者故事好驚悚，暴衝上榜超帶感、池昌旭主演的 Disney+ 新戲《操控遊戲》重口味鋪陳逃獄復仇之旅！台劇首追新科金馬男配角獎演員得主曾敬驊在 Netflix 主演的《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》有成毅主演絕對是必看！一起來看本月必追熱榜好劇！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前發起對話
吳東諺火場救妻重傷　白家綺崩潰：靈魂在哭泣

吳東諺火場救妻重傷　白家綺崩潰：靈魂在哭泣

娛樂中心／杜子心報導民視八點檔《好運來》劇情近日衝上高峰，劇中「陳逸凱」正式領便當的橋段播出後，瞬間引發許多網友討論。飾演陳逸凱的吳東諺昨（4）日在臉書向觀眾道別，坦言心情沉澱了一整天，才準備好跟陪伴他 8 個月的角色說再見。吳東諺與白家綺戲裡戲外都是夫妻，兩人在飾演離別戲時，戲劇張力破表，讓許多粉絲看得相當過癮。

民視 ・ 1 小時前發起對話
邵雨薇戲裡戲外都貼心！李雪陳昱廷讚她自律又健談　連小玩具也能逗開心

邵雨薇戲裡戲外都貼心！李雪陳昱廷讚她自律又健談　連小玩具也能逗開心

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（4）日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人並肩迎風...

FTNN新聞網 ・ 1 天前發起對話
12月電影院新片！《阿凡達：火與燼》（阿凡達3）潘朵拉星戰火再起、《大蟒蛇》叢林拍片大戰巨蟒；台片《陽光女子合唱團》催淚無敵｜上映時間總整理

12月電影院新片！《阿凡達：火與燼》（阿凡達3）潘朵拉星戰火再起、《大蟒蛇》叢林拍片大戰巨蟒；台片《陽光女子合唱團》催淚無敵｜上映時間總整理

2025年邁入最後的12月，年末壓軸強片輪番登場，戲院熱鬧無比！影迷期待已久的史詩級科幻大片《阿凡達：火與燼》終於要上映，金獎大導詹姆斯卡麥隆帶領觀眾進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，海陸空動物奇觀更勝以往，頂尖視覺效果絢爛無比，絕不讓人失望，銀幕越大越震撼；另一部由「蟻人」保羅路德、喜劇天才傑克布萊克攜手合作的冒險喜劇《大蟒蛇》，兩人為拍片深入叢林大冒險，沒想到大戰真巨蟒，爆笑又精采，娛樂指數百分百。

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前4
宋芸樺披白紗點頭嫁！未婚夫婚前「大膽偷吃」激吻她...震撼畫面曝光

宋芸樺披白紗點頭嫁！未婚夫婚前「大膽偷吃」激吻她...震撼畫面曝光

《人浮於愛》本週末將迎來大結局，宋芸樺感動表示：「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」范少勳也分享：「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
王彩樺為搶Sandy主持棒「推百萬酬勞工作」　在家等電話一整天

王彩樺為搶Sandy主持棒「推百萬酬勞工作」　在家等電話一整天

《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，戰況激烈，火藥味十足！本週五（5日）撥出內容邀請曾在Sandy產假期間代班的「保庇天后」王彩樺擔任評審，她一登場就「催生」Sandy生三胎，「你歡喜，我也爽快」，毫不掩飾自己在覬覦主持人位置。

鏡報 ・ 1 天前發起對話
催吳姍儒懷第3胎！ 王彩樺為「她」拒百萬酬勞

催吳姍儒懷第3胎！ 王彩樺為「她」拒百萬酬勞

曾代班的「保庇天后」王彩樺，近日在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語2》「催生」吳姍儒趕快生三胎，「你歡喜，我也爽快」，毫不掩飾自己在覬覦主持人位置。

中時新聞網 ・ 1 天前發起對話
禁忌之戀火花四射！《好運來》小四CP感爆棚 張家瑋揭密吻戲SOP

禁忌之戀火花四射！《好運來》小四CP感爆棚 張家瑋揭密吻戲SOP

娛樂中心／洪雨汝報導在民視八點檔大戲《好運來》中投下一枚震撼彈的，莫過於由張家瑋飾演的「喬安」與吳政澔飾演的「江弘軒」這對超標親密組合！儘管喬安介入他人家庭，被戲稱是「小四」，但兩人在螢光幕前溢出的濃烈情感和爆棚CP感，卻讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」頻頻敲碗惡小三佩婕惡有惡報。

民視 ・ 23 小時前發起對話