好萊塢巨無霸？Netflix 擊敗對手獨家洽購 Warner Bros. Discovery 傳涉資每股 30 美元勢重塑好萊塢版圖

The Netflix logo is shown on one of their buildings in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, U.S., December 2, 2025. REUTERS/Mike Blake

Netflix 據報已擊敗 Paramount 及 Comcast 等競爭對手，與 Warner Bros. Discovery 展開獨家收購談判。這宗潛在交易若成事，將讓串流巨頭 Netflix 囊括 HBO Max 及歷史悠久的華納片場，隨時引發荷里活及全球娛樂產業的世紀大洗牌。

據《華爾街日報》及多間外媒引述消息人士報道，串流媒體巨頭 Netflix 已與 Warner Bros. Discovery（華納兄弟探索，簡稱 WBD）進入獨家談判階段，計劃收購其旗下的影視製作室及串流平台 HBO Max。

交易細節：高額分手費與業務分拆

消息指，Netflix 是次出價擊敗了由 David Ellison 領導的 Paramount（派拉蒙）及 Comcast。據悉，Netflix 提出的收購價約為每股 28 至 30 美元，交易主要以現金支付。為顯示決心並釋除監管疑慮，Netflix 更提出若交易最終因反壟斷審查而被否決，將向 WBD 支付高達 50 億美元的「分手費」。

是次收購的焦點在於 WBD 最具價值的資產：包括擁有《哈利波特》（Harry Potter）、DC 系列電影等強大 IP 的華納兄弟影視製作室，以及擁有《權力遊戲》（Game of Thrones）等優質內容的串流平台 HBO Max。

至於 WBD 旗下的傳統有線電視頻道，如 CNN、TNT 及 TBS 等，則不在此次收購範圍內。WBD 計劃在交易完成前，將這些線性電視資產分拆為獨立公司，意味著 Netflix 將集中火力攻佔更有增長潛力的串流及內容製作領域。

競爭對手不滿 監管成最大隱憂

這場收購戰過程激烈，落敗的 Paramount 對結果表示強烈不滿。報道指 Paramount 的法律團隊已去信 WBD 行政總裁 David Zaslav，質疑競投過程不公且「被污染」，認為 WBD 管理層偏袒 Netflix 的提案。

若交易落實，Netflix 將由單純的串流平台搖身一變，成為擁有百年歷史片場及龐大片庫的荷里活超級巨無霸。這無疑會引起美國司法部及聯邦貿易委員會的高度關注。業界人士擔心，Netflix 與 HBO Max 的結合將賦予其在串流市場過大的定價權及話語權，這也是為何 Netflix 願意開出天價分手費作擔保的原因。

