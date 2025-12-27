好萊塢情聖「拒拍吻戲」！封印感情戲內幕曝光 他認：和小17歲老婆有關

記者王培驊／綜合報導

好萊塢男神喬治克隆尼（George Clooney）近年來明確表態，未來將不再在電影中拍攝親吻或浪漫情節，而這項決定，竟與他小17歲的律師妻子艾瑪克隆尼（Amal Clooney）有關。現年64歲的喬治克隆尼近日接受外媒《Daily Mail》專訪時坦言，自己是在與妻子的一次深談後，開始認真思考「是否還適合在銀幕上談戀愛」。他直言：「我一直想走像保羅紐曼那樣的路線，告訴自己，『好吧，我不再親女生了。』」

喬治克隆尼與妻子艾瑪克隆尼，婚後育有一對龍鳳胎。（圖／翻攝自IG）

喬治透露，當他滿60歲時，曾對艾瑪說過一段頗為現實的話：「我現在還能跟25歲的年輕人打籃球、保持體能，但25年後我就85歲了，不管吃多少健康食品，這都是無法改變的數字。」這番話也成了他逐漸淡出銀幕浪漫戲碼的關鍵轉折。

事實上，喬治克隆尼過去是好萊塢最具代表性的「浪漫男主角」之一，曾演出多部愛情電影，與蜜雪兒菲佛、凱薩琳麗塔瓊絲、茱莉亞羅勃茲等女星留下經典對手戲。不過他近年已多次對外釋出訊號，表示不想再與年輕男星競逐愛情片市場。他曾對媒體直言：「我63歲了，沒打算跟25歲的男主角競爭，那不是我的工作。」

喬治也笑談過往拍吻戲的趣事，透露曾因「親吻方式」被導演糾正，甚至和茱莉亞羅勃茲拍一場吻戲時，前79次都在笑場，最後才成功完成。他還打趣向老婆交代：「我跟她說拍了80次，她直接回我一句『你在幹嘛？』至於感情狀態，喬治與艾瑪自2014年結婚以來感情穩定，兩人育有一對8歲的龍鳳胎。他日前受訪時也透露，兩人婚後幾乎沒有爭吵，「到了這個年紀，她想把牆漆成紅色，我真的一點都不在意。」

