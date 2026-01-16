好萊塢換帖兄弟為錢翻臉！麥特戴蒙、班艾佛列克Netflix動作新片《全信沒收》1月16日重磅上架｜電影線上看推薦

好萊塢換帖兄弟為錢翻臉！麥特戴蒙、班艾佛列克Netflix動作新片《全信沒收》

本周上架新片精彩可期，好萊塢換帖兄弟再攜手！麥特戴蒙、班艾佛列克合作全新Netflix電影《全信沒收》，本片取材自真人真事，雙帥這次一起留起鬍子，扮演邁阿密警探，當他們意外在一間廢棄屋內發現鉅款，一場信任危機隨之而來，互相猜忌的心理戰加上刺激槍戰，就算在家看片，也能感受到緊張氛圍，加上兩位魅力大叔合體飆戲，絕對是本周最強娛樂首選。現在就來看看本周還有什麼精彩新片上架吧！

《全信沒收》

播出時間：1月16日

播出平台：Netflix

《全信沒收》劇照

好萊塢巨星麥特戴蒙、班艾佛列克攜手主演的懸疑動作大片！故事講述一群邁阿密警察在一間廢棄的藏身屋發現數百萬現鈔，彼此之間的信任開始瓦解，每件事、每個人都變得可疑。隨著外部人士得知充公金額如此可觀，一切變得疑點重重，到底還剩下什麼可以相信？又有誰依然值得信賴？

《捍衛天使》

播出時間：1月16日

播出平台：Hami Video

《捍衛天使》劇照

「基哥」基努李維化身天使下凡拯救世人卻出包，攜手阿茲安薩里、賽斯羅根一起搞笑！故事描述天使加百列為向打零工維生的阿傑證明金錢無法帶來真正的幸福，於是讓他跟富有的科技新貴傑夫交換人生，沒想到阿傑非常享受傑夫的奢華生活。行動失敗的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。

《長安的荔枝》

播出時間：1月16日

播出平台：Hami Video

《長安的荔枝》劇照

由大鵬編導並主演的中國古裝喜劇，在中國票房逾30億台幣，卡司包括白客、楊冪、劉俊謙等。該片改編自馬伯庸的同名小說，主要講述唐朝天寶年間，人到中年的李善德幹了很多活，卻還是個無名小吏，這一切隨著一次召見似乎有了轉機，某天有人安排他「荔枝使」的肥差，要將新鮮荔枝由嶺南運至長安，只要辦成，榮華富貴人生逆襲，但是辦不成，小命也難保！

《電影版派對咖孔明》

播出時間：1月16日

播出平台：friDay影音

《電影版派對咖孔明》劇照

向井理、上白石萌歌、森山未來、藤岡靛主演日本奇幻喜劇，故事講述《三國演義》中的天才軍事家諸葛孔明，死後不知何故重生到了現代的澀谷。混亂中孔明意外聽到素人歌手月見英子的歌聲，深受感動的他決定在第二人生，協助英子實現成名的夢想。如今，日本三大音樂廠牌宣佈將舉辦史上最大規模的音樂對抗賽，孔明與英子也決定參加這場盛會。

《三分之愛》

播出時間：1月16日

播出平台：friDay影音、CATCHPLAY+

《三分之愛》劇照

改編自日本「神童詩人」中原中也的傳奇三角戀故事，木戶大聖、廣瀨鈴、岡田將生主演，電影講述1920年代初，懷抱夢想的新人女演員長谷川泰子，邂逅了日後被譽為天才詩人的中原中也，兩人墜入愛河並開始同居，搬到東京後，他們的生活因中也的朋友小林秀雄的來訪而產生劇變。

《超時空輝耀姬！》

播出時間：1月22日

播出平台：Netflix

《超時空輝耀姬！》劇照

山下清悟執導的原創動畫，劇情設定在不久的未來，東京的17歲高中生酒寄彩葉過著忙碌生活，她的紓壓方式是觀看月見八千代直播，八千代管理名為「月讀」的線上虛擬空間。某天回家路上，彩葉發現電線桿閃耀奇異光芒，沒想到電線桿裡竟然憑空冒出一個寶寶。彩葉沒辦法拋棄寶寶，只好把她抱回家，看著她迅速長成一個跟自己同齡的少女。

