好萊塢搶翻拍！《雞不可失》重映 影史首創「椒麻香味限量特典」

《雞不可失》電影節奏明快、荒謬爆笑的劇情讓全場笑聲不斷，多次掀起影廳瘋狂高潮。（CATCHPLAY提供）

橫掃票房 1,400 億韓幣、吸引超過 1,600萬名觀眾觀看，並在台灣熱賣破億票房的韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》，將於5日重返大銀幕。2日舉行的「紓壓歡笑場特映會」現場不僅聚集六年前錯過戲院放映的觀眾，也吸引大批影迷回鍋朝聖。電影節奏明快、荒謬爆笑的劇情讓全場笑聲不斷，多次掀起影廳瘋狂高潮。映後觀眾好評如潮：「怎麼會錯過在大銀幕看《雞不可失》？！」、「每五分鐘就會大笑一次」、「今年年底最需要的舒壓喜劇就是《雞不可失》！」

《雞不可失》不但在韓國締造票房神話，也吸引國際影視市場的高度關注，其英文翻拍版 《Extreme Job》由好萊塢喜劇巨星凱文哈特Kevin Hart 聯手環球影業和原片公司CJ Entertainment 合作開發，凸顯這部「炸雞偵探喜劇」的國際市場潛力。這股「國際翻拍」與「經典回歸」的雙重熱度讓粉絲興奮不已，令影迷相當期待。

《雞不可失》​爆笑橋段讓好萊塢搶翻拍。（CATCHPLAY提供）

為迎接重映，CATCHPLAY特別推出全台首創的「椒麻香味《雞不可失》限量特典」，只要摩擦海報上的電影片名，便能聞到椒麻香氣，趣味十足且極具收藏價值。此外，CATCHPLAY 與大巨蛋秀泰影城更合作推出「《雞不可失》韓式炸雞特別場」(12月16日限定)，觀眾可在觀影同時享用正宗韓式炸雞，並一次獲得椒麻香味《雞不可失》限量特典與炸雞五人組全角色海報以及《雞不可失》手幅一套。

電影《雞不可失》描述一支由5位掉漆警探組成的緝毒小組，因辦事不力被長官釘得滿頭包，成天埋伏在毒販巢穴對面的炸雞店中監視，案情也毫無進展。既然每天都得待在炸雞店，不如動手賣起炸雞，看似無厘頭的決定，竟讓魯蛇警探們意外找到事業第二春，賣到嚇嚇叫的神級美味炸雞，讓餐廳一夕爆紅，訂單電話接到手軟！副業做太大的警探們有辦法達成使命嗎？對面的毒販又是否會聞香而來呢？

