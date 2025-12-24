「好萊塢最強反派」中風病逝！每42分鐘奪1命 決戰秋冬殺手保命4招
曾在《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》等經典電影中演出，被譽為「好萊塢反派專業戶」的日本裔演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa），於美國時間12/4在加州病逝，享壽74歲。家屬證實死因為中風併發症，台中大里睿恩診所急診醫學科醫師呂慧君提醒，秋冬天冷是中風好發季節，有三高及多重慢性病的民眾要特別小心。
「尚宗」經典形象深植人心 被稱好萊塢最強反派臉
田川洋行最為人熟知的角色莫過於《魔宮帝國》中的邪惡巫師「尚宗」，雖然他在角色中讓人恨得牙癢癢，但卻深愛觀眾喜愛，也讓他被影迷封為「好萊塢最強反派臉」。他在2007年受訪時曾坦言，雖因長相限制常接演反派，但他仍感謝這些際遇，「如果沒有演出這些壞蛋，我也沒機會演出好人。」
台灣每42分鐘有1人死於腦血管疾病
據衛生福利部111年國人死因統計，111年腦血管疾病共奪走1.2萬人生命，為國人10大死因第5名，每42分鐘即有1名國人死於腦血管疾病。腦中風除了致死率之外，中風所引起的失能及後遺症，更是不容輕忽，不僅造成病患與照顧者沉重的負擔，亦嚴重影響餘生的生活品質。
中風除了急性發作的30天死亡率約15％，其中腦出血約25～30％，腦梗塞約10％，更可怕的是中風後遺症的致殘率高，中風後一個月高達61.2％，而且中風後5年內有高達3成到3成5的人會再中風，復發死亡率更高達25％，若未妥善控制，再次中風的死亡風險極高。
中風是全身血管警訊 秋冬溫差大更要命
呂慧君醫師提醒，中風的人不只是單一血管的問題，而是一個全身性的警訊。凡是有心血管或腦血管疾病的人，通常代表全身血管長期累積了損傷，可能與三高（高血壓、高血糖、高血脂）有關。一次中風意味著某條血管堵住，但其他部位的血管同樣可能處於脆弱狀態。
而在秋冬季節，氣溫與濕度變化大，人體血管容易收縮導致血壓上升，這對已經受損的血管來說是極大的負擔。呂醫師強調，對於長者或中風患者來說，保暖至關重要。特別是在進出浴室、陽台等溫差大的地方，務必戴上帽子、圍巾，採取多層次穿搭，避免身體突然接觸冷空氣而引發危機。
5年內復發率逾3成 靠這幾招打破魔咒
雖然中風復發率高得嚇人，但呂慧君醫師表示，這並非不可逆轉。只要患者能積極調整生活作息、適度運動並規律服藥，就能有效降低復發風險，突破復發魔咒，以下是證實能有效防止中風及中風復發的方式：
飲食控制：
少油、少鹽、少糖，避免來路不明的偏方或藥物。
規律服藥：
特別是降血脂藥物，能減少血管壁產生新斑塊，讓身體自我修復機制運作，恢復血管彈性。
許多民眾為了預防中風或通血管，常會花大錢購買魚油、紅麴等保健食品，認為這樣就能降低膽固醇。呂慧君醫師提醒，雖然部分保健品可能有輔助效果，但是想要真正有效控制血脂肪，服用醫師處方的降血脂藥物才是正解。
處方藥物不僅效果明確，且符合健保給付不用花冤枉錢。吃藥的目的是減少血管壁產生新的斑塊，讓身體既有的自我修復機制能正常運作，慢慢恢復血管的彈性，這才是真的能救命的關鍵。
適度運動：
增加細胞代謝活性，讓老化的血管恢復彈性。
監控數值：
定期量測血壓、血糖，並進行健康檢查。
她表示，中風雖可怕，但並非無法預防。透過正確的生活習慣與醫療配合，即使曾中風過，也能打破復發魔咒，擁有良好的生活品質。
◎ 圖片來源／翻攝自田川洋介（caryhiroyukitagawaofficial IG）
◎ 諮詢專家／呂慧君醫師
