好萊塢模範夫妻破局 妮可基嫚結束19年婚姻和平離婚

（記者石耀宇／綜合報導）好萊塢再傳婚變消息。58歲奧斯卡影后妮可・基嫚（Nicole Kidman）與鄉村音樂天王齊斯・艾本（Keith Urban）正式結束長達19年的婚姻。外媒披露，兩人因「無法調和的差異」於去年9月向法院提出離婚申請，歷經數月法律程序後，已於本月6日完成所有手續，這段曾被外界視為好萊塢模範夫妻的關係正式畫下句點。

圖／奧斯卡影后妮可・基嫚（Nicole Kidman）與鄉村音樂天王齊斯・艾本（Keith Urban）正式結束長達19年的婚姻。（翻攝 instagram）

根據《People》雜誌取得的法院文件顯示，雙方在財務與監護權安排上達成共識。由於妮可基嫚與齊斯艾本的月收入皆遠高於10萬美元，雙方同意放棄配偶贍養費與扶養費，相關法律費用則各自負擔，避免後續財務糾紛。

在子女監護方面，兩人育有的兩名女兒將採取共同監護制度，但主要居住地設於妮可基嫚家中，一年約有306天與母親同住，其餘59天則由齊斯艾本照顧，並安排固定的週末相聚。協議中特別註明，雙方須維持「充滿愛與支持的親子關係」，且不得對彼此或對方家人發表負面言論，以確保孩子在雙親分居後仍能穩定成長。

圖／妮可基嫚與齊斯艾本於2005年在洛杉磯相識、隔年於雪梨結婚，曾經就傳出過婚姻危機。（翻攝 instagram）

回顧婚變過程，外媒指出，兩人其實早在去年初便已出現明顯裂痕。齊斯艾本於初夏搬離共同住所，展開分居生活。消息人士透露，妮可基嫚起初並不願意結束婚姻，曾嘗試透過溝通與調整挽回感情，期間姊姊安東妮亞成為她重要的情感支柱；然而隨著雙方長時間無法達成共識，她最終選擇放手，正式提出離婚。

事實上，這段婚姻並非首次傳出危機。妮可基嫚與齊斯艾本於2005年在洛杉磯相識、隔年於雪梨結婚，結婚10週年時便曾被外界點出性格與生活步調差異。當年兩人為修補關係，曾花費約1萬美元前往美國華盛頓州的高端度假村接受伴侶諮商，盼能挽救感情，但多年努力仍未能消弭分歧。

