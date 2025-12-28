好萊塢比八點檔亂！「貓王外孫女」疑是男星生母 昔捐卵讓豪門血緣洗牌

記者王培驊／綜合報導

「貓王」艾維斯普里斯萊。（圖／翻攝自lisampresley IG）

好萊塢再度爆出震撼彈，一起最新曝光的民事訴訟文件，丟出一個讓外界全看傻眼的說法——「貓王」艾維斯普里斯萊的外孫女、女星芮莉・克亞芙（Riley Keough），可能才是影星約翰屈伏塔（John Travolta）最小兒子班傑明（Ben）的生物學母親。這項指控目前完全沒有被證實，但因為牽扯到貓王家族、屈伏塔一家，加上內容過於離奇，已在好萊塢掀起巨大討論。

芮莉・克亞芙（Riley Keough）是貓王的外孫女。（圖／翻攝自IG @rileykeough）

根據外媒報導指出，取得的訴訟文件內容，爆料來源指向貓王已故女兒麗莎瑪麗・普萊斯萊（Lisa Marie Presley）的前夫麥可・洛克伍德（Michael Lockwood）。文件聲稱，洛克伍德曾私下透露，屈伏塔已故妻子凱莉・普瑞斯頓（Kelly Preston）其實無法自然懷孕，夫妻倆過去一度考慮使用麗莎瑪麗的卵子來生孩子。但訴狀進一步指控，屈伏塔後來改變主意，原因竟是「不想使用『帶有海洛因的卵子』」，影射麗莎瑪麗生前曾深陷藥物成癮問題。

芮莉・克亞芙（Riley Keough）是貓王的外孫女。（圖／翻攝自IG @rileykeough）

文件聲稱，最後捐卵的人不是麗莎瑪麗，而是她的女兒——也就是貓王的外孫女芮莉・克亞芙。訴狀甚至寫到，芮莉因此獲得一輛舊款 Jaguar 汽車，並拿到約 1 萬至 2 萬美元（約新台幣 31 萬至 62 萬元）作為報酬，而凱莉則在 2010 年順利生下班傑明。

訴狀中還提及一張照片，顯示芮莉曾與班傑明一同出現在屈伏塔位於緬因州的住所，甚至有簡訊內容將班傑明形容為貓王前妻普莉希拉的「漂亮曾孫」，讓整起事件更添疑點。如果這些說法屬實，代表班傑明不只是屈伏塔的兒子，還會直接成為「貓王的曾外孫」，血緣關係徹底大洗牌。不過，目前所有指控都來自第三方轉述，並未獲得任何當事人證實。對此，貓王遺孀、萊莉的祖母普莉希拉・普萊斯萊已公開痛批相關說法「荒謬又不道德」。

另一方面，外媒《Page Six》也指出，現年 36 歲的芮莉正努力在風波中「撐住整個家族」。除了面對突如其來的指控，她還必須處理與兩位未成年雙胞胎妹妹的複雜關係與信託基金問題。據悉，這場法律戰甚至可能導致 15 歲的班傑明被要求進行 DNA 檢測。整起事件牽扯橫跨兩大好萊塢家族、橫跨兩代，真相仍有待法院釐清，但已被外界形容為「現實版豪門八點檔」。

