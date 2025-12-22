好萊塢男星家中身亡！享年46歲 妻子1舉動疑洩漏他心理狀態

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

好萊塢男星詹姆士蘭森（James Ransone）出道20多年累積許多影視作品，尤其是在HBO影集《火線重案組》中飾演遭到排擠的角色，出色演出令觀眾印象深刻。不過今（22）日卻傳出他不幸於家中離世的消息，享年46歲。

綜合外國媒體報導指出，詹姆士蘭森是在19日離世，當時洛杉磯警察局接獲報案後隨即抵達現場，初步判斷沒有他殺痕跡，目前已完成手續，遺體準備歸還家屬操辦後事。據悉，詹姆士蘭森離世後留下了妻子潔米麥克菲（Jamie McPhee）與兩名子女，而值得注意的是，妻子在發布詹姆士蘭森死訊前，曾在社群發出「國家精神疾病聯盟」（NAMI）募款的連結，讓外界聯想是否與詹姆士蘭森過世原因有關。

回顧詹姆士蘭森的演藝生涯，2003年他在《火線重案組》第二季中扮演巴爾的摩碼頭工人法蘭克索博特卡（Frank Sobotka）的兒子Ziggy Sobotka，是個長期遭到邊緣的角色，而他精彩的詮釋與劇中悲慘經歷，讓他受到關注。此外，他還演出過《法網遊龍》、《海豹部隊》等影集，電影作品則有《凶兆》、《牠：第二章》、《闇黑電話》等。





◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

