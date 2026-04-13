好萊塢男星演遊戲改編上癮？才剛拍完《真人快打2》，點名想演R星最強神作

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《黑袍糾察隊》真人影集版的「屠夫」演員卡爾厄本（Karl Urban）最近接受採訪時分享，假如未來有機會參加其他遊戲電玩改編影視作品，他最想飾演的角色是《碧血狂殺》（Red Dead Redemption）的經典角色約翰瑪斯頓（John Marston）。

屠夫想要轉行，跑去演牛仔了？（示意圖，圖源：Getty Images）

厄本在接受 Square Mile 訪問時提到，《碧血狂殺》對他個人來說非常有吸引力。雖然早期因為經濟因素和演員工作忙碌，讓他很少有機會去深入遊戲文化，但《碧血狂殺》絕對是少數讓他著迷的作品。

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繼即將在 5 月上映的《真人快打 2》中飾演強尼凱吉（Johnny Cage）之後，他更毫不掩飾的分享對約翰瑪斯頓的喜愛，他是一名《碧血狂殺》遊戲中充滿悲劇色彩的西部亡命之徒角色的。

當然，即便演員本身有這意願，但想要看到《碧血狂殺》真正登上大銀幕恐怕不容易。尤其是開發商 Rockstar Games 和母公司 Take-Two 一直以來對跨媒體改編的態度相當保守。而該公司旗下近幾年最知名的改編作品，就是 2024 年只上映 1 個月就下黨的《邊緣禁地》真人版，雖然票房慘烈，但當時官方聲稱成功帶動了遊戲的銷售。